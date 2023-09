Lejos de la tensión y los abucheos a ERC, el año pasado, por su empeño en negociar con el Gobierno de Pedro Sánchez, la tradicional ofrenda floral que partidos y entidades rinden ante el monumento a Rafael Casanova ha transcurrido en esta ocasión con absoluta placidez. Paradójicamente cuando los republicanos y, ahora, Junts, se hallan inmersos en plenas negociaciones para la investidura del mismo Sánchez. Eso sí, en el recuento de abucheos, los republicanos cosecharon alguno, por ninguno de los posconvergentes.

Tanto es así que las no menos tradicionales declaraciones de los líderes políticos cobraron nueva relevancia. Así, el secretario general de Junts, Jordi Turull, empleó su turno ante el micrófono aledaño al monumento en responder al 'president' Pere Aragonès quien, en una entrevista a El Periódico, de Prensa Ibérica, publicada el pasado domingo se mostró abierto a reformar la composición de la mesa de diálogo con el Estado.

"Si vamos a abordar la naturaleza del conflicto político y, por lo tanto, vamos a las causas de fondo, cuantos más seamos, mejor. Si la parte catalana tiene que representar a más espacios políticos, y coincidimos en los objetivos, nosotros estaremos abiertos a que pueda haber una representación mayor", aseveró Aragonès a este diario. Y este lunes, Turull ha agradecido el cambio del 'president' alegando que "durante seis años" se les ha "vetado" de la negociación con el Estado, aunque fuentes posconvergentes aclararon que dan por agotada la mesa de diálogo y que no quieren participar en ella. "Se nos ha dicho que quien negociaba era ERC y no se ha dejado formar parte a las personas que queríamos en la mesa de diálogo", añadió. Las mismas fuentes señalaron que Turull se refiere a "vetos" en negociaciones con el PSOE en el Congreso durante la pasada legislatura, y no solo en la mesa de diálogo.

En otoño de 2021, ante lo que Aragonès consideró un incumplimiento de los acuerdos de Govern, por los que se sancionaba que la delegación catalana de ese foro de diálogo tenía que estar formado por miembros del Executiu, el 'president' prescindió de Junts. Los posconvergentes habían designado a tres personas ajenas al Executiu.

Sin ingenuidad

"El momento actual la Diada nos tiene que servir para saber qué tipo de Estado tenemos delante, uno que cuando ha podido ha tratado de oprimir, uniformizar la sociedad catalana con la española, lleno de engaños, no ser coherente con un Estado plurinacional, nos tiene que servir para no caer en la ingenuidad a la hora de negociar cualquier cosa. Tenemos que saber quién tenemos delante", aseveró el secretario general de JxCat, pidiendo retomar la mesa entre independentistas, partidos y entidades.

Turull, asimismo, señaló que su fuerza, pese a hallarse inmerso, ahora sí, en las negociaciones con el PSOE, que "cualquier acuerdo que planteemos será para lograr un estado libre e independiente. No renunciamos a nada", dijo, tampoco "a la vía unilateral, porque sería tanto como renunciar a la nación".

Previamente, ante el mismo micrófono, la 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, mostró su confianza en que esta Diada se evidenciará "la fuerza" del independentismo, especialmente para encarar unas negociaciones para la investidura del presidente del Gobierno en las que la amnistía es el "punto de partida, no el punto final".

"El independentismo se sitúa en una posición de fuerza en la agenda política estatal y se ha de aprovechar. Hemos desbrozado el camino, la negociación política nos ha llevado a parar la represión con indultos y reforma del código penal, pero no basta. Toca la amnistía", señaló.

El líder de la oposición y jefe de filas de los socialistas, Salvador Illa, evitó dar detalles de la negociación y recetó "prudencia, discreción y Constitución". Los Comuns dieron un espaldarazo a la amnistía. La líder del espacio en el Parlament, Jéssica Albiach, destacó que esta Diada suponía un "punto de inflexión" para un "nuevo comienzo" en Catalunya a través de una amnistía.