El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha asegurado que "seguramente" la ley que exigirá un nivel mínimo de catalán para renovar el permiso de residencia en el país no se aplicará a los 'youtubers'.

Así lo ha asegurado en una entrevista de Catalunya Ràdio este martes, donde ha especificado que la medida "no hará falta hacerla extensiva a todo el mundo". En concreto, el jefe de Gobierno ha señalado que los 'youtubers' son residentes sin actividades lucrativas, pasivos, por lo que no se les obligará a aprender el idioma porque residen en el país pero no trabajan de manera activa en él.

Espot ha explicado también que es una iniciativa legislativa que aún no se ha aprobado y que el Govern presentará este miércoles para actualizar la nueva Ley de Lengua Oficial, "que ha quedado obsoleta".

"¿Eso quiere decir que convertiremos a Andorra en una absoluta dictadura lingüística? Evidentemente que no. La gente podrá continuar hablando en la lengua que quiera", y ha defendido que es un país abierto a la inmigración y con muchas personas plurilingües.

Polémica medida

El anuncio de la medida, antes de la especificación de Espot, generó un debate sobre la nueva exigencia lingüística. Es así que algunos 'streamers' que actualmente residen en Andorra se negaron a aprender el catalán por obligación, mientras otros lo vieron como una oportunidad.

"A mi me 'hypea", afirmó ilusionado el famoso 'youtuber' ElRubius. También TheGref se mostró abierto al aprendizaje: "Tengo que reconocer que siempre me ha gustado como suena", "¿Queréis que haga directos en catalán?", preguntaba en un 'stream'.

También se hizo mucho eco en redes sociales, donde muchos señalaron que poco sentido tienen las quejas de los 'youtubers' y 'streamers' que vienen al país para presuntamente aprovecharse de su régimen fiscal más laxo.

"Literalmente estás trabajando en Andorra, así que a aprender su idioma oficial como tienen que hacer todos los trabajadores en todos los lados, que no estás de vacaciones", comenta un usuario. "Que todos los 'streamers' que huyeron de España [...] ahora tengan que hacer un examen de catalán (super fácil), cosa que me parece de lógica, o tendrán que irse de Andorra, me parece poético, la verdad", apunta otro.

¿Por qué Andorra quiere exigir el nivel de catalán?

Con el objetivo de que todos los residentes puedan expresarse mínimamente en la lengua oficial del país, esta medida entraría en vigor el año que viene y, para hacerlo posible, se organizarán cursos de 30 horas que una vez superados podrán acreditar unos conocimientos básicos. Por otro lado, personas que ya tengan un nivel A2 o superior de catalán no precisarán la formación, así como personas que "no trabajen activamente" como los 'youtubers'.

El ejecutivo andorrano ha decidido implementar esta medida ya que ha constatado que cada vez hay más casos en que la primera atención se hace directamente en castellano, sobre todo en el sector de servicios.