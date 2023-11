El vocal del Consejo General del Poder Judicial y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta ha solicitado este domingo la desconvocatoria del pleno extraordinario en el que este órgano, a propuesta de ocho de sus miembros del sector conservador, debate mañana una declaración institucional sobre la futura ley de amnistía.

Considera que el Consejo no tiene competencia para emitir pronunciamientos sobre proposiciones de Ley y no acudirá a la reunión si ésta finalmente se produce, llegando a considerar a sus compañeros como "sublevados" frente al Parlamento.

En un escrito remitido al presidente en funciones del órgano, Vicente Guilarte, al que ha tenido acceso El Prriódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, el vocal progresista afirma que, "en conciencia", considera que el pleno es "contrario al ordenamiento jurídico y a las funciones constitucionales de este órgano", por lo que no quiere ver su nombre en la relación de asistentes. Según fuentes del sector progresista consultadas por este diario, es muy poco probable que la postura de Cuesta sea secundada por sus compañeros.

"No seré yo quien contribuya a la indignidad y al desprestigio de que vocales elegidos por Las Cortes españolas en el año 2013, puedan ser tenidos por sublevados contra iniciativas del Parlamento legítimamente elegido el 23 de julio del año 2023 , colocando sus nombres al lado de decisiones que sin duda mancillan el nombre de este Consejo General del Poder Judicial, una vez que está fuera de órbita competencial y temporal, al haber expirado su mandato, aunque siga en funciones después de diez años", agrega. En este punto, se coloca en la misma crítica que efectuó esta semana la es vocal y ministra de Justicia Margarita Robles.

En su texto, también advierte Cuesta que el Consejo del Poder Judicial "no tiene el monopolio de la defensa del Estado de Derecho ni puede convertirse en el Poder preeminente frente al resto de Poderes y Órganos constitucionales. El Consejo General del Poder Judicial no es el Poder Judicial, no representa a los Jueces y Magistrados, no ejerce ninguna función jurisdiccional".