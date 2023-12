Han pasado 20 años desde que Esperanza Aguirre impulsó el modelo de la educación bilingüe en los centros sostenidos con fondos públicos de la región. Suficientes para detectar si ha funcionado o no. La conclusión a la que ha llegado el actual gobierno de la Comunidad de Madrid es que los resultados no son como se preveían y ahora Isabel Díaz Ayuso ha decidido impugnar el modelo original de su antecesora y modificarlo.

De momento se acabó impartir en inglés asignaturas troncales de Secundaria. Geografía e Historia pasan a estudiarse completamente en español. A cambio, defienden desde el equipo de la presidenta se "refuerza y adelanta el programa bilingüe en las primeras etapas de Infantil, donde empíricamente está comprobado que el impacto de una segunda lengua en el proceso de aprendizaje del menor es mucho mayor".

Desde que formó gobierno por primera vez en 2019, apuntan fuentes del Gobierno, la dirigente madrileña ha insistido en "revisar el modelo para atajar las debilidades" que han podido surgir en las últimas dos décadas. Lo cierto es que ya aquel año Ayuso hablaba de "actualizar" el modelo e implantar el inglés en la educación de 0 a 3 años.

Evidencias

No son nuevos los estudios que apuntan que es mejorable el nivel de conocimiento de los menores matriculados en estos centros donde las asignaturas se imparten en inglés, pero la constatación de que es así y la necesidad de incrementar el nivel de asignaturas como Historia y Geografía de España, que se quieren ahora completar con más contenidos sobre los valores de la Constitución, han llevado al Gobierno regional a este cambio. "No se trata de revertir el programa bilingüe sino de mejorarlo y potenciarlo", defienden desde Sol. Lo que avanzó el consejero de Educación, Emilio Viciana, es que la decisión viene precedida por los hechos: "Hemos analizado que a la hora de estudiar Historia en inglés se produce un detrimento o un descenso tanto en Historia como en Inglés".

La oposición en la Asamblea de Madrid lleva tiempo alertando de que el modelo ha fracado. No lo defendió en su día el socialista Ángel Gabilondo, ex ministro de Educación, y tampoco Rocío Monasterio, que asegura que "es un factor de desigualdad". La impulsora del proyecto original, Aguirre, ya ha mostrado su desacuerdo en declaraciones a El País, asegurando estar "muy orgullosa" y convencida de que "no se pierde aprendizaje" al estudiar en dos idiomas. En la Comunidad rechazan que se esté impugnando o revirtiendo un modelo que el PP ha defendido con tanto empeño durante los últimos años, pero sacar el inglés de las asignaturas troncales, aunque sea para introducirlo de otra manera en otro horario y otras asignaturas, supone un cambio profundo del programa original.

Otro modelo

Viciana avanzó este martes que el actual equipo de Gobierno quiere "reforzar el estudio de la Historia y evitar que sus contenidos propios se rebajen por impartirlos en inglés”. El mensaje que lanzó es muy claro, el idioma dificulta la comprensión y el aprendizaje. Por eso han optado por que las asignaturas troncales, también Matemáticas y Lengua, desaparezcan de ese esquema bilingüe. El inglés quedará para las asignaturas optativas, según explicó el propio Viciana, que apostó por que este idioma se utilice para materias "con un contenido más de proyecto" en los que se trabaje "en grupo". "Esto permitiría hacer cosas tan bonitas como estudiar un discurso de Winston Churchill o hacer un comentario de texto sobre una obra de William Shakespeare para conseguir un desarrollo del inglés adaptado a cada alumno", explicaba el consejero.

Desde el Gobierno regional recuerdan que, además de adelantar el aprendizaje del inglés a edades más tempranas, se busca otra forma de enseñar el idioma: "Se están incrementando los refuerzos de las propias clases de inglés, con más optativas en inglés, más ejercicios y exámenes orales, actividades extraescolares y complementarias en inglés".