Aragonès: "No abaratemos la ley de amnistía, es sólida, aprobémosla cuanto antes"

El president Pere Aragonès (Pineda de Mar, 1982) mantiene lo dicho: las elecciones serán en febrero de 2025, no antes. Confiado en que logrará el plácet a los presupuestos, presiona para cerrar al fin la carpeta de la judicialización del 'procés' con la amnistía, pendiente de que Junts se decida, para "no perder más tiempo".

¿Prevé convocar elecciones cuando tenga los presupuestos aprobados?

Serán en febrero de 2025. Es bueno que las legislaturas duren cuatro años. Hemos tenido presupuestos cada año, un consenso sobre todas las medidas para hacer frente a la sequía y en el ámbito educativo, y por un pacto nacional por la salud mental y por la lengua. Creo que los ciudadanos nos piden esta estabilidad. En un mundo en el que quizá lo que está de moda es la polarización política, yo quizá no estoy a la moda, lo admito, sino por la construcción de consensos para avanzar.

Parece que ha habido más estabilidad con un Govern apoyado por 33 diputados que con el que empezó, avalado por 65. ¿Tiene esta sensación?

El Govern que presido es un gobierno cohesionado, sólido y que comparte una orientación, en clave independentista y por el camino de la negociación, del diálogo y de la generación de mayorías, situando la democracia en el centro y con un objetivo inmediato que es que se acabe la represión y, por lo tanto, la amnistía. Es un Govern que se ha dedicado a poner Cataluña al día, las cifras lo demuestran. El objetivo es que la próxima legislatura, coincidiendo también con una legislatura española compleja, pero que tiene que poder durar cuatro años, se llegue a un acuerdo sobre el futuro político del país, que incluya independentistas y no independentistas para que entre todos decidamos bajo qué condiciones se puede celebrar un referéndum.

Se refiere al acuerdo de claridad, pero no ha cumplido el calendario y no ha recabado nuevos apoyos.

No tiraré la toalla, creo que es el camino. ¿Cómo tenemos que resolver, si no, el conflicto político? ¿Con represión o con política? Es con la negociación, en una mesa que durante mucho de tiempo se ha ninguneado, pero que ahora que todo el mundo quiere una. Tan mala, pues, no era. Estábamos muy acertados. El PSC decía que la amnistía era imposible y ahora [los socialistas] la están tramitando en el Congreso, y Junts decía que esto de negociar, era ir a que nos tomaran el pelo, y se sienta en una mesa. Si esto ha pasado, pues en unos meses dirán que la vía es el acuerdo de claridad. Estoy absolutamente convencido porque es la vía razonable y responsable.

Esta semana el Tribunal Supremo ha imputado a Carles Puigdemont y a Ruben Wagensberg por terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic. ¿Esta batalla la están ganando los jueces?

Esta batalla la ganará la democracia y se acabará con la represión. Por eso es importante que podamos tener la ley de amnistía cuanto antes, es la herramienta que tenemos y no la tenemos desaprovechar. Nos hemos encontrado una decisión del Supremo que es una aberración absoluta desde el punto de vista jurídico, es una decisión política. Cada vez que hemos dado un paso adelante en la negociación, hay un intento de activar más herramientas de represión. Porque donde está cómodo el nacionalismo conservador español, que también está presente en una parte de la cúpula judicial, es en el conflicto, y también cuando se trata del uso de la fuerza, porque ellos tienen más. Cuando se trata del uso de la razón y de los votos, es cuando no está cómodo, porque aquí es donde puede avanzar nuestro proyecto.

Tal como está redactada ahora mismo la ley de amnistía, ¿incluye a Puigdemont?

Estoy absolutamente convencido de que sí.

¿Se dan las condiciones para que antes del jueves se llegue a un pacto por la ley de amnistía?

Ya se daban hace unas semanas, cuando no fue aprobada por el Congreso. La propuesta que tenemos es sólida y robusta y nos tiene que permitir avanzar, siendo conscientes de que probablemente en algunos casos, debido al boicot de determinadas instancias judiciales, tardaremos algo más en aplicarla, pero se aplicará.

Se habla de indultos o de cambiar la ley de enjuiciamiento criminal como soluciones fuera de la propia ley.

Tenemos una oportunidad que es la ley de amnistía, no la abaratemos. Centrémonos en ella, aprobémosla cuando antes y que empiece su aplicación. Después ya veremos si hacen falta otras medidas.

Alberto Núñez Feijóo estudió la amnistía antes de rechazarla y planteó un indulto condicionado a Puigdemont. ¿Qué opinión le merece?

Si el PP quiere avanzar en la resolución del conflicto político y tiene un compromiso, más favorable al diálogo y los acuerdos, tiene la oportunidad de votar a favor de la ley de amnistía. En el fondo, este reconocimiento demuestra que toda su oposición a la amnistía es más por el interés partidista de desgastar el Gobierno Sánchez y de intentar rascar cuatro votos al PSOE, que por convicción. Si fuera votante del PP estaría muy enfadado, es muy evidente que están manipulando incluso a su propio electorado.

El Gobierno no pasa por sus mejores momentos después de las elecciones generales. ¿Cree que habrá la estabilidad suficiente para continuar en este marco de negociación?

Habrá estabilidad si se cumplen los acuerdos. Por la parte que a mí me corresponde, la habrá, avanzará.

¿Y por la del resto?

Se lo tendrá que preguntar a ellos. Nosotros no queremos un Gobierno de PP y Vox, ni que su espantajo sea la excusa para el inmovilismo. Tenemos la coyuntura para la amnistía y para avanzar en cuestiones materiales para los ciudadanos de Catalunya.

¿Tiene la propuesta pactada entre PSOE y Junts para que Cataluña asuma las competencias en inmigración?

Fue un principio de acuerdo político general, sin ningún tipo de detalle. Yo quiero todas las competencias, también las de inmigración, pero no para ir decidiendo a quién expulsar, sino para incluir a todo el mundo, para integrar mejor y para hacer una buena acogida.

¿Ve las condiciones para que una fuerza de extrema derecha, más allá de Vox, irrumpa?

Los catalanes no tenemos una condición genética como sociedad que nos haga inmunes a la extrema derecha y, por tanto, dependerá del trabajo que hagamos para pararla. Y aquí hay un elemento básico que es la cohesión social y la lengua catalana, evitar guetos. Pero en el ámbito político es muy importante que la derecha no haga lo que ha hecho la derecha tradicional en Francia, por ejemplo, asumiendo una parte del discurso, porque entonces, entre el original y la copia, se elegirá siempre el original y se alimentará a la extrema derecha.

¿Está más cerca el pacto en Barcelona y para los Presupuestos Generales del Estado?

Cada institución tiene sus dinámicas. La gobernabilidad de Barcelona está en manos de los grupos municipales. Tenemos la voluntad de que haya unos Presupuestos Generales del Estado y que sean buenos para Catalunya, así que habrá la voluntad de participar y ver si es posible llegar a un acuerdo. Sobre la mesa de negociación, nos comprometimos a que fuera este primer trimestre del año y estamos trabajando para que así sea. Pero para mí es más importante el contenido, de fotos ya tenemos muchas. Podríamos tener ya un pequeño álbum de los encuentros. Hay que pasar a las propuestas que hay sobre la mesa para resolver conflicto político. Yo tengo una, que es el acuerdo de claridad, habrá que ver si el PSOE tiene alguna.

¿Usted apoya la propuesta del PSOE de indagar en los contratos covid de todas las autonomías, impulsada a raíz del 'caso Koldo'?

Ante la corrupción, toda la contundencia. En cuanto a nuestra gestión de la pandemia, ya hemos rendido cuentas ante el Parlament y lo hicimos bien. Este trabajo ya lo hemos hecho. En todo caso, primero hace falta que se den respuestas y se tomen medidas ante este posible caso de corrupción vinculado al exministro [José Luis] Ábalos.

Respecto a otras veces se le ve muy energético. ¿Lo está porque ya sabe que será el candidato de ERC o por los presupuestos?

Es el entusiasmo de trabajar por mi país desde la presidencia y, por tanto, tengo todas las ganas de seguir avanzando. Ha habido debates ficticios que hemos querido dejar muy claro que no existían. Oriol Junqueras es un gran activo de ERC, es el presidente del partido, el líder, y en el futuro, evidentemente, también. Estoy convencido de que desde el punto de vista institucional, habrá muchas oportunidades para que contribuya a la historia de Catalunya.