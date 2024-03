Feijóo: “No nos vendan reconciliación porque esta ley divide a España y a Cataluña en dos”

El adelanto electoral en Cataluña para el 12 de mayo impactó de lleno en el debate sobre el nuevo dictamen de la ley de amnistía en el Congreso, que a partir de este jueves sí comienza su tramitación final pasando al Senado. Alberto Núñez Feijóo se encargó de defender la posición de su partido desde la tribuna del Congreso y no dudó en entrar en campaña: “Nosotros no vamos a pedir el voto de los catalanes constitucionalistas para entregárselo a los independentistas”, lanzó mirando a la bancada del PSOE.

Justo después reprochó la ausencia de Pedro Sánchez en el hemiciclo -el presidente llegó con el debate terminado- y que no sea él quien defienda la amnistía: “¿Por qué no ha querido defender Sánchez esta maravilla?” preguntó. Y se respondió él mismo: “Porque hasta él se ve incapaz de dar la cara por este delirio”.

Feijóo pidió al PSOE “no subestimar la inteligencia” de los ciudadanos: “No nos vengan con convivencia porque esta ley aplasta los derechos de la mayoría y no nos vengan con democracia porque líquida la separación de poderes. Y, sobre todo, no se atrevan a vendernos reconciliación porque esta ley divide a España en dos y a Cataluña en dos”, remató, insistiendo en que esta norma se aprueba “solo porque es la única forma de seguir por un tiempo en la Moncloa”. “Por nada más que eso”, repitió Feijóo.

En su intervención, el dirigente conservador también culpó al presidente de tener como socios “a los mayores agentes de inestabilidad política”, acusándolos a todos ellos de “no pensar en los problemas de los ciudadanos ni de los catalanes”, sino “en intereses personales a través de chantajes”.

También criticó la negociación de los últimos meses: “Primero no iba a haber amnistía, después no se iba a amnistiar terrorismo, luego sí pero solo un poquito y no habría amnistía a la alta tarición. Y al final ustedes amnistían terrorismo, corrupción y alta traición. Hasta las multas con las que se malversó, y solo espero que no paguemos los intereses”, dijo en mitad de los aplausos de la bancada popular.

Como ya viene defendiendo el partido, Feijóo volvió a afirmar que la ley “no pasará el filtro de la justicia”, ni tampoco el del Senado -donde el PP precisamente va a bloquear la norma durante dos meses, el máximo posible- y añadió: “Tampoco pasará el filtro de la calle, que la tienen perdida”. El dirigente sacaba pecho de las manifestaciones que ha promovido durante meses contra la norma llenando plazas de distintas ciudades. “No pueden saltarse la Constitución así, no hay directivas europeas al margen de las leyes españolas”, recalcó en referencia a la principal novedad que recoge el dictamen de este jueves con respecto a la ley del 30 de enero que Junts tumbó.

Y, sobre todo, lanzó una última advertencia: “Aún no se ha aprobado la ley y ya dicen que volverán a hacerlo. Vamos a citar a sus jefes. Aragonès dice que hay que avanzar en un referéndum y el político más importante de esta sesión, Puigdemont, que seguirá por la vía unilateral”.