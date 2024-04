Ximo Puig: "Ábalos cometió un error político grave"

Fue hasta las elecciones autonómicas de 2023 uno de los más importantes "barones" territoriales del PSOE, al frente de la Comunidad Valenciana, un territorio que aporta muchos escaños en las elecciones generales. Ganó votos respecto a cuatro años antes, pero perdió el Gobierno autonómico a manos del PP. Ximo Puig (Morella, 1959) es desde hace apenas un mes el embajador de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en París.

¿Cómo lleva su salida de la primera línea política?

Después de estas legislaturas tan tensas, sobre todo la última, la verdad es que supone un cambio de ritmo, una nueva oportunidad de ser útil en otro ámbito. Desde luego, esa cierta descompresión se agradece.

¿A pesar de que mejoró en número de votos, a qué atribuye la derrota cuando los presidentes autonómicos llegaban con una buena valoración por la gestión de la pandemia? ¿Pesó más el debate político nacional?

Hubo una atmósfera muy negativa que hizo que la pregunta que se hacía respecto a la gestión autonómica no fuera la respuesta que se daba. Se generó un clima muy adverso, que tampoco entiendo, pues no había razones objetivas. Pero la sociología política es así.

En los años que estuvo al frente de la Comunidad Valenciana habrá reivindicado muchas veces la reforma del sistema de financiación autonómica.

Sí, por supuesto. España, en esa larga conversación que ha de tener consigo misma, debe abordar cómo consolidar el estado de bienestar, la herramienta más potente para cohesionar la sociedad. Hay que buscar una fórmula en la que se financie adecuadamente el estado de bienestar y también la capacidad de las comunidades autónomas de contar con recursos para la innovación y el desarrollo económico. La confrontación entre comunidades es un planteamiento erróneo, no tiene ningún sentido.

¿Cuál es el planteamiento adecuado?

Buscar una fórmula para que los ciudadanos españoles sean iguales, lo más iguales posible dentro de la diversidad. La diversidad es un gran activo y la igualdad es una exigencia.

¿Y esa conversación de España consigo misma será posible con el ruido que hay en esta legislatura? ¿Ve factible un entendimiento entre los grandes partidos, el PSOE y el PP, sobre financiación autonómica?

A día de hoy no se puede ser muy optimista, porque yo creo que el concurso del Partido Popular es imprescindible y no hay señales de intentar llegar a acuerdo, incluso en cuestiones tan elementales como el cumplimiento de la renovación de Consejo del Poder Judicial. Si no es posible en una cuestión tan obvia, en un asunto complejo como la financiación es más difícil, pero es exigible, tanto a las fuerzas políticas como al propio Gobierno. Y es exigible porque se trata de garantizar un estado de bienestar potente y que cohesione a la sociedad española. Sobre todo, en este momento en el que los indicadores económicos son positivos.

¿Todo parece a favor para pactar una nueva financiación menos el clima político?

Es un poco decepcionante que haya esa asimetría entre la realidad económica, con un avance de España que por ejemplo en la OCDE se ve muy positivo, y un debate político excesivamente polarizado.

¿Considera factible una nueva financiación y con los recursos suficientes sin Cataluña ?

La financiación tiene que ser coherente con dos principios: el de la singularidad, que la propia Constitución reconoce, y después, la equidad, la igualdad de los ciudadanos. Eso es lo que hay que perseguir, con lealtad federal.

¿En qué consiste la lealtad federal de la que habla?

La lealtad federal es pensar y defender por supuesto los intereses propios; pensar y entender lo que los demás quieren y en su mirada es justo, y por otra parte pensar en la globalidad. Eso es lo que debería ser razonable que finalmente se pusiera encima de la mesa.

¿Qué le parece la propuesta de los independentistas para que Cataluña gestione el cien por cien de sus impuestos?, ¿rompería la caja única?

No es la solución, ni la vía adecuada. Cada uno tiene su posición, ellos tienen derecho a proponer esta cuestión y después hay que establecer un diálogo. Es verdad que hay una insuficiencia para dar cobertura a la prestación de los servicios, a pesar de que han aumentado mucho las transferencias del Gobierno en los últimos años, durante el mandato de Pedro Sánchez. Pero hay realidades que abordar con seriedad y con rigor como, por ejemplo, cómo financiamos un sistema de salud público extraordinario, a pesar de todos sus problemas. Si se mira el conjunto de los sistemas sanitarios de todo el mundo, tenemos un gran sistema, pero para mantenerlo tenemos que financiarlo de manera adecuada.

Cuando se habla de reforma de la financiación autonómica, también suele salir el condicionamiento que suponen los sistemas forales. ¿Hay que dar una vuelta a la contribución del País Vasco y Navarra a la solidaridad interterritorial?

La foralidad está presente en la Constitución, eso no es discutible. Pero tenemos que observar con una mirada abierta y solidaria que todo el mundo debe contribuir de una manera equitativa al desarrollo de España, cada uno desde su visión. No se trata de cuestionar el Concierto, sino que en todo un proceso de actualización hay que ver en cada momento cómo contribuye cada uno. Hay que huir de debates de confrontación, que finalmente son identitaristas o casi existencialistas.

¿Qué le dice la reivindicación independentista de referéndum en Cataluña?

Estamos en campaña electoral y cada uno hace sus propuestas. Entra dentro de la lógica del partido político que la propone, pero ciertamente no parece que sea una demanda real de la mayoría de ciudadanos en Cataluña ahora.

¿Vamos a una España de dos velocidades, una más dinámica y poblada frente a las autonomías estancadas y con mayor declive demográfico?

Hay una multiplicidad de velocidades en algunos ámbitos. Por ejemplo, Asturias es una referencia en uno de los estudios más importante que hace la OCDE, que es el informe PISA, con indicadores muy positivos en educación. Lo que hay que generar es la mayor cohesión posible. La desigualdad genera polarización, tensiones y, por tanto, tenemos que buscar fórmulas de igualdad entre ciudadanos y de igualdad entre territorios, aproximación a las oportunidades de todos los territorios a la hora de abordar su futuro. El estado autonómico es una historia de éxito, pero hay una parte, que tiene que ver con el espacio de cooperación, que está menos desarrollada porque no tenemos instrumentos para poder apoyar sinergias. Aquí nadie se va salvar solo.

¿Cómo se libró su gobierno del "caso Koldo", porque es una de las autonomías que no aparece en esa investigación? En Asturias, el presidente Adrián Barbón comentó que habían recibido alguna llamada, pero que una funcionaria alertó de que era mejor no contratar nada.

No, nosotros no tuvimos nada. Yo quiero destacar el enorme esfuerzo que se hizo por los gobiernos, tanto el central como autonómicos; hicimos todo lo que pudimos en un momento en el nos jugamos la vida de verdad y había tensiones grandes en los mercados. Es terrible y lamentable que haya habido personas que se hayan aprovechado de esta situación. Y cuanto más cercanas a los centros decisión, más lamentable y más vomitivo.

¿Se hubiera imaginado alguna vez a José Luis Ábalos, valenciano como usted, fuera del PSOE?

Pues, sinceramente, no. Yo en lo personal lo siento y creo que ha cometido un error político grave.

