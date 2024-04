Garriga: "Vox no apoyará a Illa porque es un líder separatista"

El candidato de la extrema derecha de Vox, Ignacio Garriga (Sant Cugat del Vallès, 1987), asegura que no investirá a Salvador Illa como president, porque le considera "un líder separatista más". También niega el cambio climático, apuesta por los trasvases para revertir la sequía, asegura que los puntos violeta para la prevención de la violencia machista son una "chorrada" y acusa a la inmigración de aumentar los índices de criminalidad.

Pedro Sánchez les acusa de promover una campaña de acoso contra su esposa para atacarle políticamente.

Son infundios. Es un nuevo episodio de victimización. La justicia deberá dirimir si hay tráfico de influencias, pero Sánchez ha protagonizado el mayor acto de corrupción amnistiando a unos delincuentes para comprar una investidura. Queremos que dimita y convoque elecciones.

Queremos que Sánchez dimita y convoque elecciones

Una exdiputada de Vox le acusa a usted de pagar con la tarjeta del grupo parlamentario gastos personales.

Es falso. Es una campaña más para intentar desprestigiar a Vox. Las cuentas están debidamente presentadas y auditadas.

Pero le denuncia alguien de su partido.

A veces los partidos deciden cambiar a personas y hay quien lo acepta mejor o peor. En su día fueron piedras y huevos y ahora toca cuestionar la honorabilidad.

Pero, ¿por qué no ha presentado una denuncia por injurias?

A partir del 12 de mayo presentaré lo que haga falta contra todos los medios de comunicación y contra todas aquellas personas que intenten faltar a la honorabilidad de Vox.

Para revetir la sequía hay que hacer pantanos, presas, interconexión de cuencas... Y, si es necesario, el trasvase del Ebro

¿Qué propone para revertir la sequía?

Si hay restricciones de agua no es por el cambio climático, es por falta de gestión. Haría la interconexión de cuencas en Catalunya y, si hace falta, el trasvase del Ebro. Hay que hacer todo lo que sea necesario: pantanos, presas... En pleno siglo XXI no podemos rescindir el consumo de agua. Es el colmo del tercermundismo.

Los trasvases, ¿son viables medioambientalmente? ¿Tienen algún plan parar preservar la supervivencia de especies?

Se puede garantizar el agua, el medio ambiente y la supervivencia de las especies. Pero basta ya de que el fanatismo climático nos condicione el día a día. Es la gran condena de las clases medias y populares. Hay transportistas que no pueden entrar en Barcelona porque los ecologistas dicen que contamina. Los que contaminan son los chinos, no los españoles o los catalanes.

Basta ya de fanatismo climático, los que contaminan son los chinos, no los españoles

¿Ha calculado cuánto podría costar interconectar todas las cuencas?

Mucho menos de lo que cuesta la industria política. Podemos hacer todas las interconexiones y reparar toda la canalización y nos sobra dinero. Si cierro TV3 y las embajadas, si reduzco altos cargos y acabo con las subvenciones; dinero nos sobra.

¿Qué sueldo se pondría como president?

El sueldo que está estipulado por ley. No sé cuál es, ni me importa.

Actualmente, el president cobra 136.000 euros. ¿Le parece bien?

Me parece muy bien. Lo que me preocupa es todos los sueldos que le acompañan. Yo me cargaría la mitad de conselleries. Hay algunas absurdas: feminismo, cambio climático y exteriores.

Eliminaría conselleries absurdas como la de feminismo, cambio climático y exteriores

En los cuatro meses que llevamos de año han muerto siete niños en España a manos de su padre y nueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas.

Se ha dejado un dato más importante. En Cataluña, han aumentado un 30% las violaciones con penetración.

Han aumentado las denuncias.

Han aumentado un 30% las violaciones con penetración. Esto no va a cambiar con la chorrada de cursillos de feminismo o más puntos violeta. Va a acabar con más policía, cambio de leyes y expulsión de inmigrantes ilegales. Cerraré la conselleria de feminismo y las mujeres estarán más seguras.

Quiero puntualizar que lo que han subido son las denuncias.

¿No te preocupan las denuncias de las mujeres? A mí me preocupa mucho.

Que suban las denuncias puede ser por un aumento de casos o porque las mujeres se sienten más empoderadas para denunciar.

No, perdona, los delitos sexuales han incrementado. Esto no es empoderamiento. Es condenar a las mujeres a la falta de seguridad y prosperidad. No pueden salir tranquilas a la calle. Muchos padres tienen que ir a buscar a sus hijas a las discotecas.

Dice que no sirven de nada los puntos violeta... En un caso Alves, la discoteca Sutton activó el protocolo del ayuntamiento contra las agresiones sexuales. Se atendió a la chica, se la trasladó al hospital para recoger todas las pruebas y el caso ha acabado en condena. ¿No sirve?

Los puntos violeta no sirven para nada. Son una chorrada del progrerío y del separatismo.

Los puntos violeta no sirven para nada, son una chorrada del progrerío y del separatismo

¿No sirvió en este caso?

Son una chorrada. Por más bancos y pasos de peatones que pintemos de violeta, no vamos a bajar los índices de violaciones. Hay que acabar con la inmigración ilegal y modificar el Código Penal.

Está vinculado personas migrantes con violadores.

El 51% de la población reclusa en las cárceles catalanas son extranjeros. Saque conclusiones.

Le había preguntado por cómo revertiría la violencia vicaria.

Se ha dejado de lado la violencia contra niños o abuelos en el seno familiar. Por eso reivindicamos la necesaria igualdad en las leyes entre hombre y mujeres. Hay que modificar el Código Penal para que quien pegue, mate o viole reciba la pena que merece.

Hay que potenciar el valor de la familia y proteger las fronteras

Muchos de estos padres se suicidan, algo que no cambiaría modificando las penas. ¿Cómo se aborda?

Con educación. Se está promoviendo una cultura del individualismo y de acabar con la familia. El globalismo deshumanizador ha hecho sociedades desarraigadas. Hay que potenciar el valor de la familia. Y, evidentemente, proteger las fronteras.

Junts está negociando la cesión de competencias en inmigración. ¿Qué le parece?

Es auténtico disparate y una cesión más del Gobierno. Si el separatismo gestionara estas competencias sería la mayor condena para los catalanes y una grave amenaza para la seguridad nacional. A más competencias, peor gestión.

Pero da por hecho que siempre gobernará el independentismo.

Hablo del separatismo porque para mí en los últimos 40 años ha gobernado el separatismo, sea disfrazado de PSC, Junts o ERC. No se deje engañar por el PSC. Illa es un líder separatista más. No es alternativa a nada.

El líder de VOX, Ignacio Garriga, en la redacción de El Periódico / Jordi Cotrina

El alquiler en Barcelona está alrededor de los 1.100 euros y el sueldo medio ronda los 1.500 euros. ¿Cuál es la solución?

Hay que derogar la regulación de los alquileres, que ha hecho aumentar el precio un 12%. Y hay que liberar suelo para que se pueda construir más, promover vivienda oficial y facilitar los préstamos a los jóvenes. También acabar con la ocupación.

¿Cuál tiene que ser el sueldo mínimo?

No voy a entrar. Es un debate macroeconómico en el que intervienen muchos factores. No voy a caer en el reduccionismo de si son 1.100 o 1.200 euros.

El PSC se ha convertido en el nuevo partido separatista de Catalunya

En los tres años que lleva Vox en el Parlament no ha aprobado ninguna ley. ¿De qué sirven sus escaños?

No las hemos podido ni defender por culpa del criterio sectario de la Mesa del Parlament. Pero el gran logro Vox ha sido abrir debates que desde la CUP al PP habían decidido esconder en un cajón, como la inmigración.

¿Ofrecería sus votos a Illa para evitar un gobierno independentista?

El PSC se ha convertido en el nuevo partido separatista de Catalunya. ¿Estaría dispuesto Illa a garantizar la educación en español? ¿A acabar con los más de 15 impuestos propios o las ayudas a los inmigrantes ilegales? ¿A garantizar la seguridad en las calles? ¿A vaciar la educación de activistas ideológicos? Yo creo que no. Vox no va a apoyar a Illa.

Suscríbete para seguir leyendo