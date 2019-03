Compromís atribuye la falta de civismo en las fiestas a la escasa presencia policial

La concejala de Residuos Urbanos, Pilar Soriano, consideró ayer que faltaron medios policiales para atajar los comportamientos incívicos que se produjeron el pasado fin de semana de Fallas, sobre todo las noches del viernes y sábado. «Creo que faltó policía las dos primeras grandes noches de verbenas. Detectamos 10 puntos complicados en toda la ciudad, solo diez, pero debido a que se calcula que hubo un millón de habitantes habría que haber tenido en cuenta esa circunstancia para incrementar la vigilancia en esos puntos», explicó la edil de Compromís.

Soriano fue cuestionada insistentemente sobre qué medidas debe tomar el Ayuntamiento de València para evitar en el futuro las escenas de suciedad y degradación en el entorno monumental de la Lonja, el Mercat Central y los Santos Juanes, donde numerosos jóvenes no dudaron en orinar junto a los edificios o llenar de basura hasta el más mínimo hueco disponible en las fachadas. Ante ello, aseguró que su servicio realizó un total de 68 inspecciones durante la semana de Fallas, y que seis comisiones fueron apercibidas verbalmente «por no contar con medios suficientes para la limpieza». «Tras apercibirlas, la mayoría mejoraron sustancialmente la limpieza al día siguiente», dijo la también edil de Medio Ambiente.

Con todo, Pilar Soriano aclaró que lo que ocurrió en el entorno del Mercat Central «es cuestión de incivismo, no porque hubiera una verbena. «La policía debe multar a quien incumple, porque lo dice una ordenanza muy clara», aseguró. La concejala de Compromís recordó además que las comisiones falleras «están obligadas a limpiar el espacio público de su demarcación tras una verbena». «Algunas lo han incumplido, porque algunos medios que pusieron eran insuficientes», lamentó.

En cuanto a la creciente propuesta de que en el entorno de la Plaça del Mercat se deberían prohibir la celebración de verbenas por el daño al patrimonio, Soriano aseguró que los diferentes servicios que autorizan «deben estudiar si no se dan autorizaciones». «El problema es que no se haga el espectáculo, el problema es que se tira la basura al suelo. Tal vez habría que hablar de aforamientos también», reflexionó la edil.



PSPV se defiende; PP ataca

En relación a la actuación de la Policía Local durante estas fallas, una competencia en manos del PSPV, la portavoz de la formación, Sandra Gómez, quiso felicitar a los agentes por su trabajo y destacó el esfuerzo que realizan para poder cubrir todas las necesidades de la ciudad durante estos días. Así se expresó la concejala socialista ante las críticas sobre la falta de presencia policial realizadas por sus socios de gobierno de Compromís. Gómez pidió en la misma línea corresponsabilidad de todos los servicios para mejorar en las fallas del año próximo.

La también concejala de Turismo admitió que los problemas de incivismo y agresiones al patrimonio no son nuevos. De hecho, este año ya se han incluido en el bando fallero limitaciones, como una distancia mínima de los urinarios al monumento, y obligaciones, como la de limpiar las zonas donde se hacen verbenas y los urinarios, que nuevamente se han incumplido en muchos casos. Gómez insistió en que el año próximo, si gobiernan, serán «rigurosos y estrictos» para que se cumpla el bando fallero. «La foto de nuestras fiestas tienen que ser la de los falleros y falleras y no la del incivismo, que no nos representa», remarca.

Así pues, la candidata socialista anunció «mano dura» contra los incumplimientos del bando en materia de patrimonio y advirtió de que las verbenas que no cumplan con las normas de limpieza podrían ser reubicadas. «Determinados monumentos como la Lonja están por encima de la fiesta», dijo Gómez, quien se preguntó si es necesario que determinadas verbenas estén a la puerta de un monumentos patrimonio de la humanidad.