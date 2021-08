Aunque pueda dar la sensación de que, de cara a 2022, vaya a recuperarse lo más parecido a una normalidad, el sector de los artistas falleros y, por extensión, el de la economía asociada a la fiesta va a tener muy difícil salir indemne de los rigores generados por la pandemia y su particular postguerra se antoja larga. Y aunque no vaya a solucionar todos los problemas de los talleres, no deja de ser un paso: el Ayuntamiento de València mantendrá en 2022 las ayudas directas a los artistas falleros y a los sectores tradicionales relacionados con las fiestas de la ciudad.

Así lo ha anunciado la concejala de Desarrollo Innovador, Pilar Bernabé, durante una visita a la Ciudad del Artista Fallero, donde ha visitado el busto de la falla municipal. Durante la visita tambén ha anunciado que consistorio va a activar una serie de bonificaciones para los artistas que se instalen en la Ciudad del Artista Fallero con el fin de contribuir a revitalizar este espacio artesanal de la ciudad. Éstas, en concreto, estarán destinada a «aquellos artistas que quieran venir a alquilar o a adquirir naves en este poligono artesano».

Las naves de Benicalap se encuentran en una encrucijada. A la vez que se ha redactado un proyecto de plan estratégico -que corre serios riesgos de que se quede tan sólo en eso, en un informe de papel- para convertir los talleres y las parcelas cercanas en un parque tecnológico sobre la fiesta Unesco, la realidad dice que cada nave que se vacía va a parar a un uso que nada tiene que ver con la fiesta fallera. Iglesias, carpinterías metálicas, talleres mecánicos... y ahora se han clausurado varias en poco tiempo. La edila ha detallado que las bonificaciones que está estudiando el consistorio estarán relacionadas, en principio, con los gastos corrientes de los artistas como, por ejemplo, el pago de alquileres, el mantenimiento de las naves o el coste de suministros.

Por lo que respecta a la ayuda directa a los artistas que tienen su sede en el término municipal de València, Bernabé recordó que este sector recibió ayudas específicas «gracias al Plan Resistir, con el que hemos podido ayudar al colectivo de artistas falleros y también a los sectores tradicionales ligados a la fiesta gracias a esas ayudas. Ahora retomamos el nuestro compromiso, y así se lo quiero trasladar al gremio de artistas falleros y también a todos los profesionales que se dedican a la indumentaria valenciana, la orfebrería y todos los sectores relacionados directamente con las fiestas, de que el Ayuntamiento el año que viene seguirá manteniendo esas ayudas para este sector con sus propios recursos».