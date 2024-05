Donde ver, ordenadas por barrios, las 87 Cruces de Mayo de València

Definitivamente, la salud económica y social de la ciudad se mide por el número de cruces de mayo. O eso es lo que hay que deducir vista la evolución de estas obras artísticas. Porque, en materia de fiestas y tradiciones, los vaivenes no han pasado de diferencias sutiles. La crisis tras burbuja inmobiliaria y la pandemia, los dos grandes traumas recientes de la sociedad no generaron ninguna calamidad, por ejemplo, en el número de comisiones de falla o de hermandades de Semana Santa Marinera. Sin embargo, sí en el número de cruces de mayo. En tiempos de bonanza rebasaron el centenar las obras de arte floral que se repartían por la ciudad. Quedaron reducidas a medio centenar cuando las cosas vinieron mal dadas.

Y ahora, que se vuelve a mirar las cosas con mejores ojos, vuelven a crecer y a dispararse. De las sesenta del pasado año se sube ya en esta ocasión a 85 -más alguna que no compite en el concurso de Lo Rat Penat, cuyo veredicto se conocerá el viernes por la noche-. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es un gasto prescindible. Las asociaciones instituidas expresamente para hacer Cruz de Mayo se cuentan con los dedos de una mano. Quienes las mueven de verdad son, sobre todo, las comisiones de falla (56 de las 85 participantes), entidades semanasanteras y parroquias y clavarías. Si hay que reducir gastos, lo paga la Cruz de Mayo. Si las cosas mejoran, hay cruz de mayo. Y eso que, en muchos casos, lo que se paga es la materia prima, porque la elaboración como tal se convierte en acción social: todos reunidos en la sede o el casal para tratar de poner orden a un centro de madera o corcho blanco y a varias cajas de flores (siempre frescas) de diferentes tonalidades.

Las grandes apuestas entran ya en esa particular parafernalia que tanto gusta en la ciudad festiva y ponen al servicio de la causa toda suerte de elementos, recursos e imaginación: fuentes, luces, construcciones efímeras y decoración de todo tipo.

Cruz de la falla Pintor Segrelles / Fernando Bustamante

"Plantà" en plena ocupación hotelera

El resultado es que, en un fin de semana de ocupación hotelera máxima, ciudadanos y visitantes se podrán sorprender con una nueva "plantà" dos meses después dela de fallas, con obras igualmente cortoplacistas, pero que en este caso no se queman, sino que se retiran una vez marchitada la flor. Y que, en su conjunto, vale que no se acercan al nivel de tamaño y espectacularidad de las granadinas o cordobesas, pero que no son, para nada, un atractivo desdeñable para hacer una "ronda".

Este año, además, se suman las instituciones: el ayuntamiento recupera su tradición de plantar una debajo del balcón municipal y la Diputació se suma con una en la plaza de Manises -muy curiosa, porque es un homenaje a la agricultura y está llena de productos hortofrutícolas-.

Siete de Sección Especial

Especialmente en las de Sección Especial, que tendrá este año siete participantes: la Agrupación de Fallas del Carmen (en la Plaza de la Santa Cruz), la Asociación Cultural Creus de Maig de La Torre (en la plaza del pueblo), el Grupo de Viviendas Virgen de los Desamparados de Patraix -siempre con la capillita de la patrona detrás-, la falla de la Plaza de la Cruz del Canyamelar, la Asociación Cultural l'Horta de València -seguramente, en el emplazamiento más coqueto, la Ermita de Vera- y las fallas Reino de València-San Valero y Maestro Gozalbo-Conde Altea, los ganadores del pasado año.

Cruz de la Asociación Cultural l'Horta, en la Ermita de Vera / ACH

Además de Cruz, Canto de los Mayos

Otro aspecto llamativo es que se están multiplicando los acompañamientos: las "dansaes" organizadas tanto para el proceso de "plantà" -dentro del ritual de bendición de la misma por el párroco de la demarcación- como una vez ya levantadas. En ese sentido, el barrio del Carmen se lleva la palma porque la acompaña también del Canto de los Mayos por iniciativa de la falla Na Jordana, que las organiza para este viernes a las siete y media de la tarde recorriendo varias estaciones, incluyendo la Plaza e Iglesia del Carmen, la Plaza e Iglesia de la Santa Cruz y la columna de la Virgen en el Puente de San José. Al día siguiente, el sábado, será el turno de la Agrupación de Fallas, a la misma hora, con los bailes.

Ese mismo día será la entidad convocante del concurso, Lo Rat Penat, la que bailará una dansà popular y el canto de los Mayos pero desde las diez y media de la noche en la calle de su sede, Trinquete Caballeros.

Francisco, "creuer d'Honor"

La comisión de falla de la Plaza de la Cruz del Canyamelar es una de las que mayor tradición tiene, plantando junto a la cruz de piedra. Este año celebra el cincuentenario de su participación y atesora numerosos primeros premios y extraordinarios a lo largo de su historia. Tienen además un cargo honorífico, el "Creuer d'Honor", que este año ha concedido al cantante Francisco, a quien se le concederá "por enaltecer el patrimonio cultural valenciano", en este caso, por ser "la voz de nuestro Himno Regional".

Cruces de Mayo de València 2024, ordenadas por barrios

CIUTAT VELLA

Parroquia Sant Esteve

Grup de Danses Lo Rat Penat

Parroquia San Nicolás

Plaza del Arbol

Agrupación Fallas Carmen (Sta Cruz)

Plaza Mossen Milá

RACV (Avellanas)

Plaza Lope de Vega

Plaza Sant Bult

Plaza del Negrito

Sociedad Valenciana Agricultura (Comedias)

Guillem de Castro-Triador

Diputació de València (Pza. Manises)

Ayuntamiento de València (Pza. Ayto)

Falla Maestro Gozalbo-Conde Altea /

POBLATS MARÍTIMS + CAMINS AL GRAO

Lo Rat Penat (Falla)

Islas Canarias-Trafalgar

Cristo de la Concordia (Noguera)

Pretorianos y Penitentes (José Benlliure 47)

Hermandad de la Misericordia (Escalante 232)

Colegio Esclavas (Ayora, 24)

Virgen del Carmen del Grao (Iglesia)

Fiestas Cristo Nazaret

Hermandad Jesus Nazareno (Ernesto Anastasio, 21)

Centro Personajes Mayores Malvarrosa (María Carbonell, 1)

Plaza de la Cruz-Los Ángeles

Senda Senent-Alameda

Ramiro de Maeztu-Humanista Furió

POBLES DEL SUD

AC Cruces Mayo La Torre (Plaza Iglesia)

Centro Formación Folgado (Perrina, 20)

Gloria-Felicidad-Tremolar (L'Oliveral)

Parroquia del Saler

Veins Creueta Alta (Ctra. Creueta Alta)

MISLATA Y POBLES DE L'OEST

Plaça de la Tenda Benimàmet

Festes de la Creu de Mislata (C. Cubierta)

S. Francesc Asis de Mislata (Blasco Ibáñez)

Parroquia Santiago Apóstol Beniferri (Plaza Gestalgar)

RUSSAFA + GRAN VIA

Reino de Valencia-San Valero

Castellón-Segorbe

Dr. Serrano-Carlos Cervera

Joaquín Costa-Burriana

Isabel la Católica-Cirilo Amorós

Maestro Gozalbo-Conde Altea

Jacinto Benavente-Reina Dª Germana

Salamanca-Conde Altea

Grabador Esteve-Cirilo Amorós

Joaquín Costa-Conde Altea

BENICALAP Y CAMPANAR

Maestro Rodrigo-General Avilés

General Llorens

Andrés Piles-Salvador Tuset

Hernández Lázaro-Valle de la Ballestera

Clavarios S. Roque Benicalap (Iglesia)

Sierra Martes-Miguel Servet

Pedro Cabanes-Juan XXIII

Periodista Gil Sumbiela-Azucena

RASCANYA + ZAIDÍA

Parroquia de Santa Mónica

Ministro Luis Mayans-Platero Suárez

Cofradía San Cristobal (Poeta Bodria)

Sta. Genoveva Torres-Arq. Tolsá

Gayano Lluch

Daroca-Padre Viñas

Camino Barcelona-Travesía Moncada

PLA DEL REIAL + BENIMACLET + VERA

Molinell-Alboraia

Poeta Altet-Benicarló

Polo y Peyrolón-Ciudad de Mula

Asociación l'Horta (Ermita de Vera)

Santos Abdon y Senent (Ig. Benimaclet)

General Pando-Serrano Flores

OLIVERETA

Olivereta-Cerdá y Rico

Pintor Goya-Brasil

Virgen de la Fuensanta

AVV Grupo Antonio Rueda

Norman Bethune-G. Despuig

José María Bayarri-Los Isidros

Luis Lamarca-Velázquez

Saintero Arniches-Arquitecto Ribes

Quart Extramuros-Velázquez

JESÚS + PATRAIX

Camino de Picanya-Nicolau Primitiu

Junta Fiestas Virgen Desamparados Patraix

Maestro Bellver-Mariano Ribera

Detalle de los capazos con flores, frutas y hortalizas de la Cruz de la Diputació / Miguel Angel Montesinos

BOTÀNIC + PETXINA

Colegio S. Pedro Pascual

Santa María Micaela-Martín el Humano

LA ROQUETA

Pintor Segrelles

Cervantes-Padre Jofre

QUATRE CARRERES

Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag

Blas Gámez-Ángel Villena

Zapadores-Vicente Lleó

Huerto S. Valero-Av. Plata