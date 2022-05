Cada vez son más los jóvenes que deciden estudiar una titulación universitaria en el extranjero. Según los datos oficiales de la Unesco, en el año 2018, 120.000 españoles estudiaban una carrera fuera de España, un 10 % más de los que lo hacían diez años antes; pero se estima que la tendencia sigue creciendo.

Sin embargo, estudiar en el extranjero no es una cuestión de casualidad, sino que se trata de elegir la mejor opción o aquella que más se adecue a los intereses del futuro universitario. La elección puede no ser sencilla pero, para aquellos futuros universitarios que tengan dudas, existen programas de asesoramiento a los que pueden acudir.

Uno de ellos es el que ofrece, desde hace ocho años, Educoway; una entidad que ayuda a los estudiantes a cumplir sus sueños y lanzar sus carreras internacionales con el acceso a las mejores universidades de Europa, mediante el asesoramiento de su equipo de expertos con experiencia.

Porque estudiar en el extranjero es una historia de éxito anunciada. Una experiencia que hace crecer personal y profesionalmente a cualquier persona, y que en la gran mayoría de ocasiones se convierte en la etapa más feliz de su vida.

Los servicios de Educoway

Educoway ofrece servicios que se ajustan a los estudiantes de cualquier edad con ganas de superarse y lanzar su carrera profesional mediante una experiencia internacional:

Orientación universitaria : para aquellos estudiantes con un nivel de inglés medio o alto, Educoway ayuda a comparar entre más de 30.000 opciones de estudio oficiales en inglés que existen en Europa (tanto a nivel de Grados como de Máster, cursos de FPaGrado, o estudios de Medicina) para conseguir dar con la opción más indicada. Además el servicio integral incluye gestión de matrículas y asesoramiento para la búsqueda y reserva de alojamiento, por lo que no tendrás que preocuparte de nada.

: para aquellos estudiantes con un nivel de inglés medio o alto, Educoway ayuda a comparar entre que existen en Europa (tanto a nivel de Grados como de Máster, cursos de FPaGrado, o estudios de Medicina) para conseguir dar con la opción más indicada. Además el servicio integral incluye gestión de matrículas y asesoramiento para la búsqueda y reserva de alojamiento, por lo que no tendrás que preocuparte de nada. Año Escolar en el extranjero : desde 1º de la ESO en adelante, a partir de un nivel básico de inglés, los estudiantes pueden vivir la experiencia de estudiar un año escolar, un semestre o un trimestre en escuelas de secundaria de países como Holanda, Irlanda, Inglaterra o Canadá.

desde 1º de la ESO en adelante, a partir de un nivel básico de inglés, los estudiantes pueden vivir la experiencia de estudiar un año escolar, un semestre o un trimestre en escuelas de secundaria de países como Holanda, Irlanda, Inglaterra o Canadá. Summer Camp y más cursos de idioma en el extranjero: la mejor opción para combinar disfrute y aprendizaje en el verano, a menudo es la primera experiencia de un estudiante en el extranjero que hace que su mente y su futuro adquieran una dimensión global.

Orientación universitaria

Desde hace más de 8 años, cada mes de agosto los cientos de estudiantes españoles que confían cada año en Educoway, hacen sus maletas y se embarcan en un vuelo que les llevará a la que será su nueva ciudad durante 3 o 4 años. Van a empezar una nueva carrera universitaria en una universidad europea, pero lo hacen seguros de su elección, ya que todos ellos han recibido una orientación y un proceso de selección para encontrar entre todas las opciones disponibles el grado que mejor encajaba con ellos.

Estudiar en una universidad europea puede tener grandes ventajas, entre ellas el hecho de que los estudios son 100% en inglés y están 100 % o parcialmente subvencionados, es decir, en muchos países la carrera te sale gratuita. Otra ventaja es que los estudios son en universidades internacionales donde estudian personas de hasta 80 nacionalidades diferentes. Además, la metodología de estudio en Europa es mucho más práctica que la española, consiguiendo un porcentaje de empleabilidad muy alto para los graduados en estas universidades, algunas de las cuales superan el 96%.

¿Otra buena noticia? La mayoría de universidades europeas no necesitan la selectividad, ya que no consideran a los estudiantes como números. Por tanto, lo que más valoran las universidades europeas es la motivación de los estudiantes, las experiencias en el extranjero, las habilidades de los estudiantes, las horas de ciertas asignaturas cursadas en Bachillerato, etc.

Si un estudiante decide que quiere estudiar fuera de España, la siguiente pregunta es, ¿cómo elijo la mejor opción para mí y consigo la admisión y alojamiento? En Educoway han ayudado ya a más de mil estudiantes, mediante nuestro proceso integral que se compone de 3 pasos: Orientación, Matriculación y Alojamiento.

La idea de su programa de orientación es encontrar la opción perfecta, que se ajuste a las necesidades del futuro universitario —áreas de estudio que le motivan, qué asignaturas se le dan mejor o en qué tipo de trabajo se ve en un futuro— y al resto de factores, como pueden ser los requisitos de acceso, el prestigio o ranking de la universidad, el presupuesto o la fecha límite de matrícula, entre otros.

Posteriormente, el equipo de asesores se encarga de gestionar la documentación y las matrículas necesarias, para conseguir la admisión del estudiante lo antes posible y pasar al último paso, que es el asesoramiento en la búsqueda y reserva de alojamiento, analizando las diferentes opciones existentes en cada ciudad.

Año Escolar en el extranjero

Estudiar un año escolar en un país extranjero es una de las maneras más efectivas de perfeccionar el inglés y llenar las mochilas de los alumnos de vivencias, competencias y habilidades, así como valores como la empatía, la tolerancia y, por supuesto, la independencia.

Países como Holanda, Irlanda,Inglaterra o Canadá son los destinos más populares donde Educoway ofrece a los jóvenes estudiantes españoles de entre 11 y 17 años, la oportunidad de cursar un año completo, un semestre, o un trimestre.

Se trata de países donde el nivel educativo de sus escuelas de secundaria es reconocido mundialmente, y donde trabajamos además con centros educativos de primer nivel.

Las familias y jóvenes estudiantes cuentan con el apoyo de Educoway para la elección de destino, de tipo de alojamiento (mayoritariamente internados o alojamientos con familias nativas), contacto con los centros y coordinadores locales de cada país, y mucho más; para que las familias tengan la tranquilidad que necesitan y los estudiantes puedan disfrutar de esta experiencia.

Summer Camps en el extranjero

El mundo ha cambiado en los últimos dos años, pero algunas cosas siguen igual, entre ellas la necesidad de los niños y jóvenes de aprender y disfrutar, de estar con otras personas de su edad y de descubrir el mundo.

Por esto mismo Educoway propone los Summer Camps o campamentos de verano en inglés, francés y alemán que suponen la combinación perfecta de educación y diversión para completar las vacaciones de verano de los más jóvenes.

Además sirven como una primera experiencia en el extranjero que les prepara para futuras experiencias escolares, universitarias y profesionales más duraderas.

Educoway sigue tres simples pasos en este proceso: