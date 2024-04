El portavoz de Vox en el ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha asegurado que "el artículo 11 de la Constitución habla de la nacionalidad española en el sentido que,d e origen, no se puede privar. Pero cuando se llega de fuera, con una nacionalidad previa, y se cometen delitos, se puede privar de ella. Sólo pedimos la aplicación de la Ley" en alusión a la moción de reprobración presentada por el PSOE para este pleno, en contra de la edil Cecilia Herrero tras sus críticas en redes sociales al secretario Antirracismo de Podemos, Serigne Mbayé, a quien conminó a "volverse a su país". "Lo único que se le dijo es que una persona que llegó de forma ilegal a España y que actúa de forma desleal, creando un sindicato de manteros, cuando se dan esas circunstancias, no deberían ser bien recibidas. Quienes acusan de racismo a Vox lo hacen con prejuicios". La moción no saldrá adelante y, a cambio, habrá una alternativa promovida junto con el PP.