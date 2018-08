Carteles, servilletas y vasos contra la violencia en Rafelbunyol

El Ayuntamiento de Rafelbunyol intensifica este año su campaña contra la violencia de género para prevenir las agresiones sexistas durante las Fiestas Populares y Patronales. Una iniciativa consistente en una campaña de concienciación ciudadana con el lema "No es No. Tengamos la fiesta en paz", mediante la difusión de carteles, el reparto de vasos y servilletas de papel en establecimientos hosteleros de la localidad.

Esta campaña de sensibilización va dirigida directamente al público objetivo, a sectores normalmente de difícil acceso como son la juventud o las personas que consumen con asiduidad alcohol en los bares locales. La cartelería que, tanto de manera física como través de las redes sociales, estará presente durante todas las fiestas incluye mensajes como "No permitís conductas violentas, machistas, homófonas, racistas o xenófobas", "Somos libres de decidir quién y cuándo nos tiene que tocar" o "Sólo sí es sí. Todas las personas tienen derecho a la libertad sexual y a decir que sí o que no."

Dentro de la misma campaña la Concejalía de Igualdad repartirá servilletas de papel en todos los establecimientos hosteleros de la localidad con los teléfonos 016 y 112 acompañados de tres mensajes diferentes "Stop violencias machistas. No es No", "Como sea, donde sea y Cuando sea, No es No." y "Tengamos la fiesta en paz. No es No".

La tercera acción es el reparto de vasos en las barras que instalen distintas asociaciones en los conciertos de las noches de fiestas.

La campaña se inició con una jornada informativa, impartida por el agente de igualdad y una agente de la Policía Local, dirigida a las asociaciones y a los propietarios de los bares para que supieran cómo actuar ante la presencia de algún tipo de violencia machista.

"La campaña está pensada para llegar a que el propio vecindario sea consciente y participe activo al identificar conductas machistas y puedan reaccionar ante algún tipo de violencia, No se trata de responsabilizarlos, ni encargarlos la seguridad de la fiesta, del que se encarga el dispositivo de seguridad de la Policía Local, sino de informales de cómo actuar en caso de presenciar una agresión, a quién llamar y cómo afrontarla" declaraba la Regidora de Igualdad, Alicia Piquer.