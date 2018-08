Puerto Mediterráneo rompe el Govern del Batà en Paterna

El Govern del Batà, el nombre con el que se rubricó el pacto entre el PSOE y Compromís en Paterna y al que se sumó posteriormente Podemos, no ha completado ni dos años. Compromís per Paterna anunció ayer que hoy formalizará su salida tras iniciar el alcalde socialista Juan Antonio Sagredo el proceso para reclasificar 1,5 millones de metros cuadrados en el paraje de les Moles para el desarrollo del proyecto de Puerto Mediterráneo, al que se opone frontalmente la formación valencianista. El primer teniente de alcalde, Juanma Ramón, atribuyó ayer la decisión de romper el pacto que mantenía con los socialistas a la "irresponsabilidad" del PSOE por actuar "a espaldas" de un socio de gobierno, "usurpando" sus competencias en materia urbanística.



En este sentido, explicó que la promotora solicitó a finales de julio por registro de entrada el inicio de los trámites para la ejecución del megacentro comercial. El ayuntamiento tenía dos opciones: rechazarlo de plano o abrir la puerta. En ese instante, el concejal de Urbanismo, Carles Martí, (Compromís) comunicó a Sagredo que no haría nada para que la iniciativa saliera adelante. La respuesta del alcalde, según el concejal, es que lo formalizaría él. El socio del Batà advirtió al dirigente socialista que eso sería el fin del gobierno.

Pese a la advertencia, el pasado día 20 de agosto Sagredo firmaba el decreto dando luz al comienzo de la tramitación para la reclasificación del suelo rústico y dando traslado a las consellerias de Medio Ambiente y de Territorio del expediente para que emitan el Informe de Evaluación Ambiental Estratégica necesario para el desarrollo del sector terciario del complejo comercial. Sus socios de Compromís se enteraron por el registro de salida municipal.

Ante tal "irresponsabilidad", Compromís pondrá fin hoy oficialmente al Pacte del Batà, al considerar que el proyecto de Puerto Mediterráneo "no solo servirá para destrozar el medio ambiente, sino por ser contrario a la economía local y social", aspecto "que contraviene el ideario programático del Batà" y "también del Pacte del Botànic" que llevó a Ximo Puig a la presidencia del Consell, apuntó Ramón.

El concejal de Compromís admitió que durante estos dos años ha habido discrepancias "pero siempre las hemos dejado a un lado por la responsabilidad asumida de cambiar el modelo de gestión de Paterna", pero que el alcalde "actúe de tapadillo, a espalda nuestra y sin un debate interno, autorizando un proyecto que rechazamos es una forma de expulsarnos del Gobierno", afirma. La formación admitió que con su marcha del gobierno "la ciudadanía pierde, pero pierde más con la ejecución de Puerto Mediterráneo". Por ello, Compromís sostuvo que asume "su responsabilidad con la gente que ha mostrado su confianza en nosotros", aunque tanto Ramón como Martí no ocultaban la "impotencia y la indignación" por lo sucedido.

Juanma Ramón dejó casi descartada una marcha atrás y pasó al tejado de Ximo Puig la cuestión, "ya que la postura de Sagredo sobre Puerto Mediterráneo está clara". Así, deseó que esta cuestión "no se traslade" al Pacte del Botànic y aclaró que la dirección del partido estaba informada de la decisión, no así Sagredo. Por últmo, el concejal de Compromís rechazó una moción de censura en lo que queda de mandato porque "la aritmética no cuadra" y aseguró que no tiene miedo a posibles represalias en forma de cese de asesores o pérdida de dedicación exclusiva, aunque antecedentes ha habido. "Solo temo que este caso no se convierta en la nueva tasa de basura de Borruey, suegro de Sagredo, que provocó la victoria del PP en 2007", alertó.

Por su parte, el Gobierno socialista de Paterna lamentó ayer en un comunicado la salida del Ejecutivo de Compromís al mismo tiempo que le agradeció estos meses de trabajo.



Desde el Ejecutivo socialista admitieron haberse enterado por la prensa de la ruptura y anunciaron que "van a seguir gobernando y trabajando por el progreso de Paterna en solitario, tal y como ya hicieron durante el primer año y medio de legislatura" además de puntualizar que, a pesar del trabajo conjunto realizado durante este tiempo, "el trayecto compartido no ha sido fácil".



Asimismo, los socialistas aseguraron que "seguirán con su hoja de ruta para seguir mejorando y transformando Paterna, apostando por el fomento del empleo, la dinamización económica del municipio y la mejora de infraestructuras y servicios municipales, entre otras cosas, para hacer de Paterna el municipio de referencia en el que se está convirtiendo no sólo a nivel empresarial sino también cultural, social y de seguridad. posteriormente".



Por su parte, la portavoz de Paterna Sí Puede (Podemos), Beatriz Serrano, que estuvo presente en la rueda de prensa de Compromís, manifestó que estudiarán el asunto aunque reconoció que su participación en el gobierno –sin cartera pero con voto en la Junta de Gobierno Local– se basaba en "apoyar el Pacte del Batà y si ya no existe, no tiene sentido estar".



En un comunicado posterior, el grupo municipal Paterna Sí Puede/Podemos, que dio "estabilidad en su momento al gobierno del Batá", entendía"desde ahora roto el consenso y la oportunidad de finalizar una legislatura con una ciudad mejor y cumpliendo las promesas electorales". Pese a todo, anunciaron que seguirán "trabajando como el primer día y en 2019 por ofrecer una opción que recupere la ilusión de la gente de Paterna tras las promesas incumplidas estos años".



Respecto al proyecto de Puerto Mediterráneo, mantuvieron su rechazo y apuntaron que en febrero de 2017 se aprobó por pleno una moción para iniciar los trámites para la declaración de les Moles como Paraje natural Municipal Protegido. "Tras año y medio de inacción al respecto cabe preguntarse si la situación actual podría haberse evitado", dice la formación morada.