El Villar Palasí de Burjassot inicia el curso con recortes

El colegio público Villar Palasí de Burjassot, después de la carta que su comunidad educativa presentó al conseller Vicent Marzà el pasado mes de julio instando a la Conselleria de Educación a no mermar recursos destinados a la escuela, inició el nuevo curso académico con la "supresión de un aula de Infantil de 3 años" y el "recorte en personal docente que venía atendiendo al alumnado con diversidad funcional o con necesidades especiales". Así lo confirmaron a este diario desde la dirección del centro y su Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) con la esperanza de que la conselleria reconsidere su determinación.

La Administración autonómica ya advirtió de que para el mantenimiento de las dos unidades de Infantil de 3 años –que hasta 2017 ofrecía el Villar Palasí– era "necesaria la matriculación de un mínimo de dos alumnos más". Transcurrido el plazo que la conselleria concedió para completar el cupo, el colegio no consiguió esas dos matriculaciones y de momento ha perdido una unidad. La liquidación del aula también comportaba, según se desprende del escrito presentado por la AMPA a Educación, "prescindir de dos profesoras, una de apoyo, y reducir la jornada de la logopeda y la pedagoga existentes", lo que afectará sensiblemente "a los siete alumnos con diversidad funcional y necesidades especiales que continúan en el centro".

En este punto, al término de la concentración que convocó en julio la AMPA con el apoyo del profesorado, la Coordinadora de AMPA de Burjassot y su ayuntamiento para entregar la carta al conseller Marzà, el inspector de zona de Educación, Paco Masquefa, comunicó a los presentes que la conselleria elaboraría "un informe favorable para mantener todo el personal docente del centro" teniendo en cuenta las peticiones de la AMPA.

De hecho, la AMPA hizo constar que "esas necesidades [de personal docente] siguen existiendo para este y posteriores cursos" y además, según sus dictámenes de escolarización, la labor de logopeda y pedagoga "no se limita únicamente a estos siete casos, sino también a atender y ayudar al resto del alumnado", ya que "hay muchos alumnos de compensación educativa y necesidades educativas especiales que, aunque no tengan dictamen, también necesitan la ayuda de estos profesionales". Sin embargo, la conselleria no ha mantenido, al menos de momento, la totalidad de la plantilla de profesores.

Con todo, ayer lunes, el Villar Palasí dio la bienvenida al presente ejercicio escolar con una sonrisa y una cita del escritor Paulo Coelho: "Un niño puede enseñar tres cosas a un adulto: a ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea".