Pintadas en el colegio que Compromís denunció por "adoctrinamiento homofóbico"

El colegio Madre Sacramento de Torrent apareció ayer con varias pintadas en el muro de su fachada principal, en las que se podía leer "fuera las empresas de la Educación", "su riqueza nuestra miseria" y "ni un euro a la casposa iglesia".

Las imágenes las han publicado en sus perfiles de redes sociales tanto la portavoz del PP Amparo Folgado como el de Ciudadanos Enrique Campos. Ambos dirigentes han condenado el acto y han anunciado su intención de llevar una moción conjunta de urgencia al próximo pleno, para mostrar su repulsa y esperan que el resto de formaciones se sumen.

"Es muy grave y triste que se produzcan actos así en un centro en el que estudian niños, y no pueden permitirse acciones que incitan al odio", apunta Folgado. La portavoz del PP no ha querido entrar a valorar si atribuye el acto a la polémica surgida la pasada semana tras la denuncia de Compromís ante la Inspección Educativa por un material que la formación considera como un "grave adoctrinamiento homofóbico". Folgado remarca que "cada uno es responsable de lo que hace" y critica que los autores "no han tenido la valentía de firmar la pintada".

Campos, por su parte, rechaza culpar de la acción a Compromís, pero asegura que "sí es cierto que tras su denuncia, haciendo su trabajo, han aparecido las pintadas, en lo que consideramos un grave atentado contra el colegio y la libertad religiosa". El concejal denuncia que "estos actos vandálicos no se deben de volver a producir. Nadie ha tenido en cuenta que en este centro acuden menores para estudiar, nadie ha tenido en cuenta que es un centro escolar. Esperemos no se vuelva a repetir y que todos los grupos políticos sean capaces de apoyar la repulsa a los actos vandálicos vengan de donde vengan".

Por otro lado, el concejal de Compromís Víctor Medina afirma que es "reprobable cualquier acción de este tipo, y más en la fachada de un colegio donde el alumnado ni tiene la culpa del hecho que hemos denunciado ante la inspección ni de encontrarse con pintadas de mal gusto, que no dejan de ser también fobias". El edil revela, además, que ha recibido la invitación de la dirección de Madre Sacramento para visitar las instalaciones, circunstancia que se producirá este jueves.

Compromís llevó al centro educativo Fasta Madre Sacramento de Torrent hasta la Inspección de Educación por «grave adoctrinamiento homofóbico» por el uso de un material repartido a alumnos del Grado Superior de Formación Profesional de Técnico de Educación Infantil, donde entre otros aspectos se apuntaba que la relación estable entre dos personas del mismo sexo, que «se habla de matrimonio aunque en realidad es incorrecto denominarlo de esta manera, pues el matrimonio significa complementariedad, y entre dos personas del mismo sexo no es posible».

El colegio, por su parte, aseguró que el texto al que hace referencia la denuncia de Compromís «se actualizó en su momento y ya no aparece en el dossier», y añade que la «supuesta denuncia corresponde a un solo párrafo de unos apuntes de la asignatura 'Intervención con familias y atención a menores' del curso pasado, 2017-18, sobre el matrimonio y la familia».

«El actual manual que utilizan los alumnos no contiene ninguna alusión homófoba ni de menosprecio para ningún colectivo, pues nuestro centro jamás ha discriminado a ninguna persona bajo ninguna condición, siempre ha cumplido con las pautas para la formación relativas a la identidad de género establecidas en las normativas vigentes», sostiene.