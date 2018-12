Malestar entre los vendedores ambulantes por el montaje de la luz navideña

Malestar y momentos de tensión los que se han vivido a primera hora de esta mañana en la Plaça del Poble de Paterna, cuando decenas de vendedores ambulantes del tradicional mercado de los martes han visto como no podían montar sus puestos en el lugar habitual, a causa del montaje de la iluminación navideña que se encenderá oficialmente esta tarde. Los afectados, alrededor de medio centenar, han tenido que ubicarse en calles adyacentes a la plaza, afectando, dicen, a sus beneficios.

Antes de las ocho de la mañana muchos vendedores llegaban a las inmediaciones de la Plaça del Poble para instalar su parada, pero se han encontrado con la imposibilidad de hacerlo. "Cuando hemos llegado, la encargada municipal nos ha dico que hoy no podíamos montar el puesto donde siempre y que habláramos con el placero para que nos dijera en qué calle nos podíamos poner", explica Pilar, con una parada de ropa de bebé. En este sentido, la mujer, con trece años montando cada martes en Paterna después de que sus padres lo hicieran durante otros cuarenta, critica que "no se nos haya avisado de esto. Además, porque no montan esta tarde y nos dejan vender. Si a esta hora no están trabajando ni haciendo nada en la plaza. La cuestión es fastidiar", lamenta a este diario.

El problema también se ha acrecentado cuando mucho de los vendedores han empezado a instalarse en las calles adyacentes a la plaza, como Vicente Cardona, coincidiendo con la salida de vehículos desde garajes privados con su correspondiente vado. "La verdad es que ha sido un caos y se han vivido momentos de tensión", señala uno de los vendedores que prefiere no identificarse.

Pilar indica que desde el ayuntamiento "nos han explicado que la semana que viene, ya con todo montado, podremos ponernos en nuestro sitio habitual, pero si hay hueco", avanza. En este sentido, otra de las vendedoras critica que "aquí pagamos todos –más de cien euros al trimestre– y la gente que viene toda la vida a comprar nos tiene localizados en el mismo sitio y si vienen y no nos ven hoy se va a notar en la caja", revelan.

Por su parte, fuentes municipales de Paterna han explicado que el pasado jueves se avisó a todos los vendedores de que hoy no se podrían montar las paradas en la ubicación habitual y que se instalarían en San Pedro, Plaza de la Replaceta y zona peatonal entre los Huertos y Mestra Monforte. Además, anunciaban que tanto la técnica de comercio como el inspector de mercador ayudarían a los vendedores en su instalación. "Entendemos el malestar de los comerciantes pero se trata de un situación de interés general", afirman desde el ayuntamiento.