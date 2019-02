El PP cierra el conflicto en Albal y nombra candidato al edil Ferris

El Partido Popular de Albal ya tiene candidato oficial. La gestora provincial ha cerrado el conflicto que se abrió cuando se presentó un candidatu alternativo al que apoyaba la dirección. De este modo, tras ser ratificado por la gestora provincial, José Miguel Ferris se convierte en candidato a la alcaldía de Albal por el PP. El concejal encabezará la lista para las próximas elecciones municipales, el próximo 26 de mayo.

Con esta candidatura, los populares de Albal dan comienzo a una nueva etapa en las que el partido apuesta por la renovación de caras y de proyecto, para conseguir el cambio en Albal. José Miguel Ferris afirma que emprende este proyecto "con ilusión y la seguridad de que nuestras propuestas son las que los vecinos y vecinas de Albal necesitan, las propuestas e iniciativas de un equipo joven y preparado para afrontar esta transición más que necesaria para Albal".

Para el PP, el Ayuntamiento de Albal "necesita que entre aire nuevo, que entren personas preparadas y con un proyecto sólido, que conviertan la población en un referente para la comarca, y que no se acuerden de gestionar y de invertir en él sólo cuatro meses cada cuatro años, justo cuando llegan elecciones".

"Después de cuatro años, con un gobierno sin proyecto alguno para Albal, ahora, a cuatro meses de elecciones, a Ramón Marí le han entrado las prisas, y como ya estamos acostumbrados los albalenses, volvemos a escuchar la baza de la estación de tren (no hay programa electoral que no la prometa, y esta vez no podía ser diferente), firmando un acuerdo con prisas y totalmente perjudicial para nuestra población, con tal de hacerse la foto", valora Ferris.

El Partido Popular asegura que "no va a dar la espalda a nadie, sino todo lo contrario". "Nuestro principal objetivo es gobernar Albal de la mano de todos vosotros, escuchando a los vecinos y vecinas, abriendo los despachos del Ayuntamiento para recibir a todo aquel que lo necesite, apoyando a todas las asociaciones de nuestro municipio, respaldando nuestras fiestas y tradiciones y colaborando con todos ellos, para hacer, juntos, de nuestras calles un lugar de encuentro para todos los albalenses", expone el candidato del PP.

"Queremos dinamizar el comercio local, motor de nuestra población, e incentivar la creación de Empleo, generando suelo industrial de calidad y mejorando nuestros polígonos para que las empresas de nuestro municipio cuenten con buenos accesos y unos polígonos dignos. Estaremos al lado de todas las personas que lo necesiten y haremos de Albal y sus calles, un pueblo para todos", aseguran los Populares de Albal.

"Otro principal pilar de nuestro programa electoral será la limpieza y mantenimiento de nuestras calles y zonas verdes. Solucionando el grave problema de suciedad que tenemos en este momento en nuestro municipio y que el Gobierno Local ha sido incapaz de solucionar. Las calles de Albal dan vergüenza, merecemos unas calles por las que de gusto trabajar, y unos parques en los que nuestros niños y niñas puedan jugar con tranquilidad. Para ello, exigiremos a la empresa que cumpla el contrato que tiene con el Ayuntamiento y vigilaremos que se cumplan las ordenanzas municipales de tenencia de animales de compañía, no como se hace ahora. Y por supuesto, daremos una solución a todos aquellos que tienen animales de compañía, creando espacios para que puedan acudir con sus mascotas, y disfrutar de ellos", apunta Ferris.

Durante las próximas semanas, el Partido Popular de Albal pondrá a disposición de los vecinos un número de whatsapp para que puedan hacer llegar todas sus propuestas y puedan hablar con el candidato. Del mismo modo, los populares, una vez confirmada la candidatura, iniciarán una ronda de reuniones para conocer las necesidades de todos los vecinos del municipio.