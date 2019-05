Compromís de Bonrepòs y el PP de Alaquàs impugnan el recuento

Los comicios municipales del pasado domingo 26M dejaron resultados en todos los municipios. Algunos gustaron, otros no tanto, pero también hubo quien consideró que el recuento no era justo y había que impugnarlo a la Junta Electoral de Zona (JEZ). Es el caso de Compromís per Bonrepòs i Mirambell, en l'Horta Nord y el Partido Popular de Alaquàs, en l'Horta Sud. En el primer caso, Rosella Antolí, hasta ahora alcaldesa del municipio, explica que por solo dos votos podrían arrebatar un concejal al PP y llegar a su tercer representante en el pleno, lo que les otorgaría el mismo número que alcalzaron en 2015.

Esos dos apoyos se consideraron nulos, explica la representante de Compromís, «por estar rallada una papeleta de la coalición con bolígrafo», algo que desde el partido consideran que «no pone en duda que la intención del votante fuera apostar por Compromís». En este sentido, apuntan que si consiguen que se les reconozcan los apoyos y «el PP no tiene ningún voto nulo que quiera impugnar, pensamos que sí conseguiremos que nos den la razón» y, por tanto, recuperarían el tercer concejal en el pleno (en estos momentos se les reconocen dos).

Si la JEZ no reconoce que esos dos votos nulos pueden ser válidos, continúa la hasta ahora alcaldesa, «recurrriríamos». Con todo, Antolí piensa que «lo más probable y la idea que tenemos» es que sí que los contabilicen. Por eso la valencianista no ha querido valorar, por el momento, los resultados obtenidos por su formación en Bonrepòs i Mirambell. «Hasta que no tengamos el resultado de la impugnación no podré hacer valoraciones», concluye Antolí.

Por su parte, el Partido Popular de Alaquàs también ha solicitado la revisión del recuento, según ha confirmado a Levante-EMV el candidato Pepe Pons. La razón es que la formación conservadora, que ha obtenido algo más de apoyo que en 2015 en un escenario desfavorable para el PP, se ha quedado apenas a siete votos de tener un sexto edil, que incrementaría en uno la representación que tiene actualmente.

Por ello, Pepe Pons ha aprovchado que hoy miércoles, 29 de mayo, se abre el plazo para las revisiones y recuentos de votos nulos, para solicitar formalmente que se estudie el caso de Alaquàs, donde confía en ganar ese edil.

«Lo que está en juego no es solo un concejal sino el hecho de que entraría Silvia Sedeño, una persona muy implicada en Alaquàs y en su tejido asociativo, y saldría una persona que va en Ciudadanos pero que es de Sagunt y no conoce Alaquàs ni tiene arraigo». «Estas cosas son así. Una marca está de moda y obtiene un resultado pero es muy lamentable que una persona tan comprometida se quede fuera», añade.

Respecto a los resultados en Alaquàs, Pepe Pons esá satisfecho de ser uno de los pocos en la comarca de l'Horta Sud que ha subido en apoyos y considera que se debe a que «se ha realizado una muy buena campaña» y a que «la lista estaba formada por personas muy preparadas y muy valoradas» en la que se había producido una renovación importante.