Massanassa: El PP le ofrece a Cs una concejalía

El Partido Popular de Paco Comes logró mayoría absoluta en Massanassa consiguiendo ese sexto concejal que le faltó en 2015. Entoces fue un pacto con Ciudadanos y en concreto con su edil Jorge Román el que permitió a los populares un gobierno de mayoría. Algo que no olvida Comes quien afirma que ya ha ofrecido a Román reeditar el acuerdo. « Esa misma noche con los resultados en la mano, yo ya le ofrecí un pacto, aunque no hacía falta, le ofrecí una concejalía y estar en la junta de gobierno. De esta forma trabajamos muy bien la pasada legislatura, y él nos dio estabilidad cuando no teníamos la mayoría», explicó.

Por suparte, Jorge Román, que logró salir de edil por apenas seis votos, afirma que sí está dispuesto a reeditar el pacto de la legislatura pasada «y así lo votaron favorablemente los miembros del colectivo local, pero falta que el partido me dé el ok», algo que parece fácil después de los diferentes pactos que se están produciendo entre los de Bonig y los deToni Cantó.