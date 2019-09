Herido un menor al caer una farola en Alaquàs

Un niño resultó herido el jueves por la noche en Alaquàs, tras caer una farola en plena calle. El menor sufrió una fuerte contusión en un pie y la cosa no pasó a mayores.

El incidente se produjo en torno a las 23 horas, justo cuando en la Plaça de la Llibertat se desarrollaba el espectáculo de cantantes noveles, dentro del programa de festejos de las Fiestas Patronales del municipio. En un momento dado, la farola se desplomó, golpeando al menor en un pie. El niño fue atendido en el mismo lugar por los servicios sanitarios. El alcalde Toni Saura contactó ayer con la familia para interesarse por el estado del niño, que se encuentra bien, con medicación, pero no tiene fractura, según fuentes municipales.

El portavoz del PP local, Pepe Pons, denuncia que el incidente «no es más que otro aviso, que no ha acabado en desgracia de milagro. La plaza y los alrededores estaban llenas de gente a esa hora y no pasó nada por suerte. Llevamos muchos meses denunciando en los plenos que las farolas están oxidas, y por ello se debe hacer un seguimiento exhaustivo y sustituir las defectuosas. Muchas están ya onduladas y el ayuntamiento no hace caso», advierte.

En este sentido, Pons recuerda que no es la primera vez que se cae una farola en los últimos meses. Durante la campaña electoral, «al menos cayeron dos, una en la Sequieta y otra en la Albereda, mientras se colgaban las pancartas electorales».

Por su parte, desde el ayuntamiento explicaron que, según la versión aportada por un vecino, un camión golpeó la farola durante la jornada del jueves, pero sin dar parte a la Policía Local, y fue este el detonante de que su posterior caída por la noche. También apuntaron a que la base de la farola estaba bastante deteriorada por el orín de perros. La brigada municipal realizó ayer una batida por la zona por comprobar el estado del resto de las farolas para evitar más incidentes.