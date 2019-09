23 de Septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata.

El Estado Español es el primer país europeo en consumo de prostitución, y la Comunidad Valenciana, es la comunidad que cuenta con más mujeres prostituidas en relación a su población.

Generalmente se piensa que esto se debe a la gran demanda, pero la demanda No es espantánea, se fomenta, se estimula desde la pornografía, cada vez más misógina, violenta i peligrosa, que está fuera del control de los mecanismos oficiales del Estado, que tampoco toma medidas drásticas para transformar la educación patriarcal en educación igualitaria, que no transforma el sistema judicial patriarcal en un sistema que custodie los derechos humanos de las mujeres, que no invierte en políticas de igualdad proporcionalmente a las desigualdades que someten a las mujeres al maltrato y a la pobreza, luego el Estado es el responsable absoluto de los delitos sexuales que se están cometiendo contra las mujeres, contra todas las mujeres, las que son prostituidas, traficadas, las que violan en cualquier parte, las que reciben agresiones sexuales, las maltratadas, i como no, las asesinadas, a las que se les ha arrebatado su vida por venganza o para la satisfacción sexual de hombres indecentes, inhumanos a los que haremos bien llamándoles puteros y de los depredadores comerciantes del sexo que también haremos bien en llamarles proxenetas.

No nos cansamos de repetir que nos faltan datos sobre la prostitución y la tata, que la realidad es muchísimo más numerosa que las cifras que se barajan, como por ejemplo, según el informe GRETA del Consejo Europeo sobre España de 2018 "España continúa siendo el primer país de destino para el tráfico de personas, así como de tránsito hacia otros destinos en Europa. Desde el año 2013 a 2016, las autoridades han identificado casi 900 víctimas de trata, de las cuales un 84% eran mujeres y niñas explotadas sexualmente. En el mismo período de tiempo los países de origen más frecuente son Rumanía (306 víctimas), Nigeria (104), China (100), Paraguay (58) y Bulgaria (42)." En estos datos no se incluyen los casos detectados por las ONGs.

Estas cifras son sin duda la punta del iceberg, según informes de la Guardia Civil, pueden estimarse en 100.000 mujeres prostituidas en España, luego si el 80 % de ellas se considera que son víctimas de la trata, tenemos 80.000 mujeres esclavizadas en nuestro territorio, que son vendidas continuamente de unos burdeles a otros, que están perdiendo su identidad y su vida esperando que el estado tome las riendas que le competen como un estado defensor de los derechos humanos y que no debe discriminar a las mujeres, a ninguna mujer!!

Hoy, 23 de septiembre, día mundial contra la explotación sexual y la trata, las feministas queremos marcar en violeta esta fecha en la agenda política de todos los partidos para que promuevan y aprueben una ley abolicionista que penalice a los proxenetas y puteros y que ayuen a las mujeres a salir de la prostitución: sin prostitución no hay trata.

Col·lectiu Feminista Victoria Sau

Front Abolicionista PV