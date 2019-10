Mislata logra un premio internacional de Unicef por sus políticas de infancia

"I am City", el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Mislata a los premios internacionales 'CFCI Inspired Awards', con motivo del I Congreso Internacional de Unicef de Ciudades Amigas de la Infancia, ha logrado el primer premio dentro de la categoría la categoría de 'Entornos adecuados, seguros y limpios'. La iniciativa del proyecto de l'Horta competía con la ciudad vietnamita Ho Chi Minh (Saigón, con nueve millones de habitantes) y la alemana de Regensburg, de 145.000 residentes. El jurado ha puesto en valor las diferentes políticas y programas dirigidos a los más pequeños implantados en la ciudad, como son los caminos seguros para ir al colegio, la iniciativa de "Comercio amigo", la adaptación de los espacios públicos a las necesidades de los niños y niñas o el programa "Juega y respeta".

El alcalde, Carlos Fernández Bielsa, ha asegurado desde Colonia, sede del encuentro internacional, que el galardón "es un increíble reconocimiento al trabajo que hacemos para los niños se sientan orgullosos de vivir en Mislata, de todas la políticas para defender sus derechos, la justicia social y la igualdad".

La presencia de Mislata en la cita de Unicef como finalista ya significaba un triunfo para el municipio metropolinato, ya que a la primera fase de valoración se presentaron 226 proyectos de 36 países. Solo 18 lograron pasar el corte para competir en la final en las seis categorías. Mislata ha obtenido el triunfo en su apartado, gracias a la puntuación obtenida a través de la ponderación entre la valoración de un jurado especializado y de la votación on-line del público.

"Estar aquí, junto a los 18 finalistas de diferentes rincones del mundo y con proyectos tan interesantes, y recibir este premio es una de mis mayores satisfacciones. Todos buscamos con nuestros proyectos el bienestar y la felicidad de los más pequeños y que se reconozca que lo estamos consiguiendo es un doble premio", reconocía Bielsa. El alcalde ha querido agradecer la confianza del jurado y de todos aquellos que votaron por el proyecto de Mislata y ha destacado que "sabemos que los niños son el futuro; y necesitamos un futuro con más justicia social, más igualdad y derechos humanos."

Llegar hasta Colonia no fue una tarea sencilla, ya que requirió muchas horas de esfuerzo y trabajo tanto de la concejalía de Infancia, con la concejala Lola Hortelano a la cabeza, el Consell de Infancia de Mislata y demás agentes implicados que trabajan por los más pequeños de la población. Hortelano, quien también ha acudido a la ceremonia, no escondía su alegría al conseguir el galardón, "es increíble que todo nuestro trabajo, a lo largo de estos años, haya sido reconocido y que hoy estemos aquí entre 36 países de todo el mundo. Ganar o no es lo de menos, lo principal ha sido poder mostrar al mundo las políticas de infancia que desarrollamos en Mislata".

Las políticas para la infancia han sido una de las prioridades en los diferentes gobiernos de Bielsa. Ya en 2014, Mislata fue nombrada Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF, quien ratificó este nombramiento con la concesión del Sello de Excelencia el pasado año. Un recorrido que llega hasta este importante premio internacional, y da un mayor impulso para "continuar por esta senda haciendo políticas que beneficien a los niños y niñas de Mislata", concluía Bielsa.