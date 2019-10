"Vicent Gabarda es quien de verdad ha puesto a Paterna en el mapa"

La prohibición por parte del gobierno socialista de Paterna al profesor de la Universitat de València y principal investigador de las fosas comunes del cementerio, Vicent Gabarda, de realizar una visita guiada a su alumnado, como adelantó Levante-EMV, ha sido un mazazo para el amplio movimiento de investigadores, familias de personas represaliadas por el franquismo y memorialistas. Sus representantes califican de «muy graves» los hechos. También grupos municipales como Compromís o el propio Partido Popular han criticado la decisión.

Así, el representante de la Coordinadora d'Associacions per a la Memòria Democràtica del País València, Ángel González, considera «grave denegar la divulgación del conocimiento», especialmente porque no cree que exista peligro en el cementerio, como alegaba el consistorio. «En este momento no hay ninguna excavación en marcha. Un tema así no lo hemos vivido en ningún otro punto de la autonomía», incide.

Por su parte, el secretario de la Plataforma de Familiares de Víctimas del Franquismo de las fosas de Paterna, Daniel Galán, ha calificado que «inadmisible» que «un ayuntamiento progresista» deniegue al profesor realizar esa visita. «Vicent Gabarda es la persona que, de verdad, ha puesto a Paterna en el mapa, el de la memoria y el otro», indica Galán, para añadir que «ahora en el cementerio no hay ningún tipo de peligro porque no hay fosas abiertas y en las que se excavaron hay un vallado perimetral. Además, cuando se estaba en plena excavación, se hacían visitas de forma permanente».

El presidente del Ateneu Republicano de Paterna, Josep Moral, incide en que «algunos creen que la lucha por recuperar la dignidad de los fusilados y sus familias empezó con la apertura de fosas y no es así. Algunos, incluido Vicent Gabarda, hemos estado trabajando en la sombra durante más de 10 años en la materia, siendo las visitas guiadas un eje primordial del trabajo», valora Moral. Para el presidente, «la actitud del gobierno local, con argumentos algo peregrinos, parece responder a un comportamiento habitual de ciertos políticos que buscan patrimonializar la recuperación de la memoria histórica, dejando de lado a las organizaciones republicanas y, sobre todo, a los indudables protagonistas: las familias».

El investigador Wilson Ferrús, especializado en el ámbito educativo y la represión al cuerpo de docentes, considera que «debería existir realmente un informe técnico en el que basen su negativa» aunque recuerda que «lo que hace Gabarda es lo que deberían propiciar, facilitar e incentivar las propias instituciones». «No entiendo por qué torpedean en lugar de aplaudirlo, ponerse a su lado e impulsar proyectos didácticos que lleven la memoria histórica a las escuelas», recalca Ferrús.

Y la investigadora Cristina Escrivà ve «intolerable» que «un ayuntamiento impida el desarrollo de una actividad que pretende mostrar la historia a través de la visión del resultado del franquism0» ya que «la excusa de los movimientos de tierra no tiene base».



Escrito de Compromís

En el Ayuntamiento de Paterna, Compromís tramitó ayer un escrito en el que pide «información detallada sobre el riesgo de acceso al cementerio» y pregunta «desde cuando y hasta cuando» están suspendidas las visitas, además de pedir el expediente.»Ya estamos hartos de la patrimonialización que hace el PSOE de la causa de los represaliados. No nos creemos las excusas de mal pagador», critica la edila Neus Herrero. La formación pregunta qué pasará el 1 de noviembre, de Todos los Santos, con la «gran afluencia» que ese día se registra. En esa jornada, el PSOE realice su gran acto de homenaje y, de hecho, en 2018 asistió el ministro José Luis Ábalos.

Y en el Partido Popular, su portavoz María Villajos indica que rechaza «cualquier tipo de impedimento a la investigación o el análisis, más si cabe en un tema tan delicado como éste» y considera que la teniente de alcalde que firmó la denegación del permiso «debería dar explicaciones públicas». Villajos ve «ridículos» los argumentos del gobierno local y atribuye los hechos a un problema de «prepotencia».