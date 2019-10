La Plataforma pel Transport Públic exige que se liciten los buses

La precariedad del transporte público para el área de 100.000 habitantes que comprende Alaquàs, Aldaia, Xirivella y el Barrio del Cristo, sigue igual un año más. La Plataforma pel Transport Públic, que aglutina a entidades vecinales de todos los núcleos, ha vuelto a insistir en la necesidad de que esta amplia zona cuente con un servicio digno, para lo que urge a la Generalitat Valenciana a licitar el contrato y ade aplicar una integración tarifaria, que acabe con la discriminación en lo económico.

Así lo manifestaron sus directivos, hace unos días, a la secretaria Autonómica de Obras Públicas Transporte y Movilidad Sostenible, María Pérez Herrero, en una reunión. Con posterioridad, los colectivos critican que sigue sin saberse cuándo se licitarán los contratos y cuando habrá bonos similares a los de los municipios que tienen red de metro.

La plataforma recuerda que «los actuales contratos de transporte caducaron en marzo de 2005, se prorrogaron por un año más, que les permitía la ley, y han seguido prorrogándose año tras años hasta actualidad». Aunque en 2014 empezaron a elaborar los nuevos, «a día de hoy» sigue el proceso administrativo.

Además, la ley 1/91 de la Generalitat Valenciana ya establecía la necesidad de una integración tarifaria para el Área metropolitana de Valencia y «han pasado 28 años» sin que se aplique. En la zona afectada «el 80% del pasaje paga un billete de 1.45 euros cada vez que sube al autobús y un euro en mayores de 65 años.

De forma paralela, «la degradación del transporte público de viajeros en la comarca se hace cada día más insostenible» porque «en horas puntas los buses pasan abarrotados, parte del pasaje se queda en las paradas esperando próximos vehículos, los horarios no se cumplen, las rampas para que suban las personas con dificultas de movilidad no funcionan, no hay paneles que informativos de los tiempos de espera de cada línea, y en algunas paradas no hay ningún indicador que informe de que es una parada de esa línea».

En régimen tarifario, la platafora denuncia que la ausencia de bonos hace que se pierda tiempo en el cobro por parte del conductor. «Las vecinas y vecinos de las poblaciones afectadas pagamos mucho más, empleamos más tiempo y en peores condiciones por el mismo servicio que las que tienen Metro», insisten.

Otra de sus críticas es que los 10 millones de euros en 2018 y 20 millones para 2019, concedidos por de Gobierno de España para los bonos transporte no se han aplicado. «Mientras el proceso de integración tarifaria sigue su curso, pedimos un bono 10 para la línea, rebajar el bono transbordo de 15.50 euros y un bono para las personas mayores, para los próximos seis meses», insisten.