Hace poco más de un año, el mundo fue golpeado por la crisis sanitaria de la COVID19. Un acontecimiento sin precedentes y para el cual nadie estaba preparado.

Durante muchos meses, hemos luchado a ciegas contra un virus muy contagioso y letal que desgraciadamente se ha llevado por delante la vida de muchas personas, entre ellas más de 7.000 valencianas y valencianos.

Los alcaldes, durante todo este tiempo, hemos tenido que tomar decisiones difíciles, muchas de ellas a ciegas y sin que hubiera ningún precedente que nos guiara en el camino, solo el objetivo de derrotar al virus, garantizar la protección de las personas especialmente de las más vulnerables, y atender la situación de emergencia social y económica provocada por la pandemia del Covidf-19.

Estos meses de pandemia, nos han recortado derechos y libertades, pero también han servido para unir más a la sociedad y mostrar nuestro lado más solidario, puesto que no hay que olvidar, que muchas de las medidas que se tomaron en los ayuntamientos los primeros días de pandemia han requerido de la colaboración muchos voluntarios y voluntarias, que estuvieron realizando múltiples tareas de ayuda a las personas mayores y dependientes. Su dedicación y solidaridad son un ejemplo de lo grande que podemos ser como sociedad.

Esta crisis, nos está dejando también numerosos héroes y heroínas, que cuidaron de la sociedad y nos hicieron la vida más fácil en los momentos más difíciles. Sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, pequeños comercios, personal de limpieza, cajeros de supermercado… Su fortaleza, su entrega y su tesón durante este tiempo, hacen que la sociedad estemos en deuda con ellos, por este motivo, me gustaría desde estas líneas, animaros a no dejar nunca de comprar en el comercio local, a poner en valor trabajos que antes creíamos que eran invisibles, y ahora sabemos que son esenciales y como no a defender más que nunca la sanidad pública y universal.

Tampoco debemos abandonar la cultura, otro de los sectores más perjudicados de la pandemia… ¿Quién no se emocionó escuchando un concierto a través de redes sociales gratuito de su artista favorito los días de confinamiento? ¿O disfrutando de una obra de teatro o película online? La cultura y las artes nos han ayudado en gran medida a superar los días de miedo e incertidumbre del confinamiento, y numerosos estudios nos dicen que es segura, por este motivo quiero hacer un llamamiento a que reactivemos la cultura, llenando nuestros teatros y salas para ver a nuestros artistas, eso si, respetando siempre todas las medidas de higiene y seguridad.

Y ahora, que los informativos se llenan de noticias sobre el proceso de vacunación a lo largo y ancho de nuestro planeta, no podemos olvidar todo lo que hemos sufrido. Y aunque con la llegada de los antídotos empecemos a ver la luz al final del túnel, todavía nos queda camino que recorrer, por ese motivo, debemos ser más prudentes y responsables que nunca, ya que la ciencia, y nuestro comportamiento colectivo es lo único que podrá hacer que salgamos de esta crisis.

Resistamos, volvamos a dar un ejemplo al mundo de que juntos podemos conseguirlo todo. Confiemos en la ciencia y más pronto que tarde, podremos volver a disfrutar de todas aquellas pequeñas cosas que hacen más grande nuestras vidas.