Compromís per Paterna ha pedido hoy explicaciones al alcalde de la localidad, Juan Antonio Sagredo, por el hecho que este último no hiciera constar en la reunión con el ministerio el hecho que Paterna está en contra de la ampliación del Bypass. Desde la formación recuerdan que existen mociones aprobadas por unanimidad en el pleno que rechazan la ampliación de esta infraestructura a su paso por el municipio. “No entendemos cómo puede el señor alcalde ir a una reunión con el Ministerio y no decir que Paterna está en contra del proyecto de ampliación del Bypass, él tiene la obligación de representar la voluntad de todo el consistorio, no solo de él y de su partido”, manifiesta en el mismo sentido el concejal de Compromís Carles Martí.

Desde la formación exigen otra vez que “se pare el proyecto de ampliación del Bypass. Es por eso que pedimos al alcalde que le diga a su compañero Ábalos que no queremos que esa barbaridad pase por nuestro pueblo. Si ahora de repente Sagredo quiere el Bypass lo tendrá que explicar al pueblo. Ese pueblo que ya está atravesado por innumerables carreteras, ese pueblo que, según dice él, es el que más tráfico tiene del mundo, pues ahora quieren ponerle 16 carriles más de bypass por la gracia y el visto bueno de su partido”.

“Viendo que el PSOE va adelante con el proyecto volveremos a pedir a través de Baldoví en Madrid la paralización del proyecto, si Sagredo no lo hace, lo haremos nosotros que para eso estamos, para defender los intereses de los paterneros y paterneras independientemente del gobierno de turno en Madrid. Desde Compromís queremos recordar que parar la ampliación del Bypass es una reivindicación de las vecinas y vecinos de Paterna de hace muchos años, se consiguió parar en época del PP y ahora también lo volveremos a hacer”, anuncia el concejal Carles Martí.

“Hablamos de un proyecto que supondría para toda Paterna un incremento de la polución a altos niveles, un incremento de la contaminación acústica y aumentaría mucho más la disgregación del pueblo entre sus barrios. Para barrios como La Cañada sería un golpe muy duro, el ruido haría imposible prácticamente vivir en algunas zonas, la calidad del aire empeoraría bastante y, según fuentes del ministerio, aumentaría un 40% el tráfico por Paterna”, destacan fuentes de Compromís.

Manifiesta Carles Martí para concluir que “iniciaremos próximamente una nueva campaña ciudadana que acabe por fin con esta idea de ampliación. De poco sirve aprobar una ley contra el cambio climático un día si al siguiente construyes una carretera que potencia el tráfico rodado y contaminante. En Compromís diremos siempre alto y claro que no a la ampliación del Bypass por nuestro pueblo, sin importarnos quien gobierna en Madrid”.