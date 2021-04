H oy cerramos un capítulo de 118 años de historia dedicada a atender a las vecinas y vecinos de Mislata. Ha sido un placer poder teneros de clientas y clientes, sois parte de nuestra familia. Muchas gracias por todo el cariño recibido durante estos días. Nos vemos, donde siempre, en el comercio local».

Estes foren les paraules amb les que s’acomiadaven, el passat 29 de desembre del 2020, Luis Andreu i la seua dona, Rosa, en el Facebook «Carnicería Luis Andreu». En la foto triada per a la publicació estaven ells dos i el fill, Natxo Andreu.

Buscant a l’hemeroteca, trobe els articles publicats per Levante-EMV i Las Provincias, amb data del 17 de desembre del 2020. En les dos notícies publicades podem llegir que tenien previst tancar el 24 de desembre, però és molt possible que posparen la data de baixar per sempre la persiana al dia 31.

La Carnicería Luis Andreu de Mislata va obrir les seues portes en l’any 1902. Per tant la seua longevitat ha sigut de 118 años de vida.

Luis Andreu ens ha deixat per a la posteritat dels temps les següents paraules: «Cerramos satisfechos por haber estado tanto tiempo en contacto con la gente de Mislata y felices porque nuestra nieta, la quinta generación de Andreu, haya podido compartir con nosotros muchas tardes en ‘la carni’, como ella la llama”. La neta és Emma Andreu, a qui des d’ací enviem una molt gran abraçada.

Sense continuitat

És possible que Luis Andreu, net d’Amparo Sabater, i pare de Natxo Andreu, pensara que el seu fill continuaría la nissaga de la carnisseria, però ja va dir que «Mi hijo también nos ha estado ayudando durante los días de más trabajo, pero él ha elegido otro camino y así debe ser. Cerramos con esta generación el negocio satisfechos por haber estado tanto tiempo en contacto con la gente de Mislata y felices porque nuestra nieta, la quinta generación de Andreu, haya podido compartir con nosotros muchas tardes en ‘la carni’ como ella la llama».

La història del poble de Mislata al llarg de tot el segle XX i les dos primeres dècades del segle XXI va lligada a la vida de la Carnicería Luis Andreu, ubicada al carrer Major de Mislata.

No tinc cap dubte que igual que ma mare, la meua tia i els meus tios, així com els meus avis, els han comprat al llarg dels seus 118 anys d’història, de la mateixa manera també ho he pogut fer jo.

Només agrair-los la seua generositat, el seu afecte, la dedicació, el bon gust, la faena ben feta i haver estat sempre amb el millor somriure amb tota la seua clientela i tot el poble de Mislata. Gràcies per tot el que ens heu donat.