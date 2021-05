Después de una larga temporada, marcada por la situación de la Covid-19, el Torrent CF se jugaba la permanencia en noventa minutos con el objetivo de salvar la categoría tras el ansiado ascenso 27 años después y con el objetivo de celebrar el centenario, la próxima temporada, en Tercera División.

En frente, el Crevillente Deportivo, que llegaba al San Gregorio obligado a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de cara a mantener también la categoría. El encuentro empezó con el Torrent CF cercando la portería de Raúl Poveda. Primero David y a posteriori Michel dieron los primeros avisos cuando aún no se había cumplido el primer cuarto de hora de partido. El conjunto alicantino respondió con un cabezazo de Óscar Amat que se fue por encima de la portería de Charlie. Tras un arranque trepidante, el juego se alejo de las áreas y el Crevillente se adueñó de la posesión del balón. Ello no importaba al Torrent CF que, a la contra, buscaba sus opciones de dar el primer golpe. Superada la primera media hora de juego, los de Ángel López volvieron a adelantar la línea de presión. Fruto de esa presión, Pedro robó al borde del área y cedió para Yassine, al que se le quedó el balón atrás cuando ya encaraba a Poveda. A continuación, el mismo Yassine robó la cartera a la defensa alicantina y entre el 9 taronja y Montoliu (que había entrado sustituyendo a Fluixà por lesión) no acertaron a finalizar la jugada. Volvía a pisar área el conjunto taronja con insistencia y con peligro. En el minuto 40, Yassine de espaldas a portería caía dentro del área, pero el colegiado no aprecio penalti sobre el delantero del Torrent CF. En la siguiente jugada, previa al gol, otra combinación entre Pedro y Michel ponía en pie la grada del San Gegorio. Sin tiempo para sentarse para el público, en otra llegada de Yassine, esta vez por banda derecha, puso el balón al área para David que, cedió de cara a Michel para rematar solo frente a Poveda que salvó milagrosamente, cuando se cantaba el gol. El rechace le cayó a Pedro Moreno y, el “Iniesta” se acomodó y con la derecha la ponía al fondo de la red para delirio de la grada a falta de cinco minutos para el descanso.

En el inicio de la segunda mitad, apenas cumplido el primer minuto, a la salida de un córner, Escobar remató de cabeza y la defensa alicantina evitaba el segundo sobre la línea de gol. Antes de cumplirse el minuto 60, Michel volvía a exigir a Raúl Poveda que tenía que salir de su portería para despejar y a continuación sacar un uno contra uno que, no obstante, el colegiado anuló por fuera de juego. El Crevillente Deportivo adelantó filas obligado por la necesidad y en el minuto 66, tras un contragolpe, Javi Solsona ponía las tablas en el marcador. No tardaron en reaccionar los de Ángel López. Prácticamente, en la siguiente jugada David controlaba dentro del área y su remate lo salvaba milagrosamente a córner Raúl Poveda, sin duda, el más destacado del equipo alicantino.

Con el paso de los minutos, al Crevillente se le agotaba el tiempo y necesitaba obligatoriamente ganar para seguir vivo en la lucha por la permanencia. El Torrent CF aguantaba bien atrás, sin conceder ocasiones de peligro hasta llegar a los minutos finales que fueron de auténtico infarto. Desde Benicarló llegaban buenas noticias, pues la victoria del Hércules CF “B”, hacía bueno el empate para el Torrent CF. Y así fue. Tras seis minutos agónicos de prolongación, el árbitro señaló el pitido final que desató la euforia en San Gregorio. El Torrent CF seguirá una temporada más en Tercera División y podrá celebrar la temporada del centenario, la 2021-2022, en categoría nacional.