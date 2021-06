Compromís per Xirivella ha reclamando al ayuntamiento mayor implicación en el proceso de participación ciudadana impulsado por la Generalitat para elaborar los próximos presupuestos autonómicos. "Un solo post en la cuenta de facebook municipal, el pasado 14 de mayo; esta es toda la implicación que ha tenido el Ayuntamiento. Esta implicación es del todo insuficiente, teniendo en cuenta que entre las propuestas hay algunas que recogen reivindicaciones muy importantes para Xirivella y que cuentan con un amplio apoyo, como por ejemplo la del metro; la de una pasarela para peatones y ciclistas que una el núcleo histórico de Xirivella con el barrio de la Luz y con València, o la integración tarifaria de todo el transporte público", indican.

«Históricamente, en Xirivella siempre nos ha costado mucho situar nuestros problemas en la agenda de las administraciones que tienen competencias y capacidad para solucionarlos. Por eso es importante aprovechar cualquier ocasión para dar a conocer nuestras reivindicaciones y esta iniciativa de presupuestos participativos de la Generalitat es una magnífica oportunidad», explica Ricard Barberà, portavoz de Compromís por Xirivella y exalcalde del municipio. «Es una lástima que el equipo de gobierno no lo haya visto así», se lamenta Barberà.

Para Compromís, el tema es tan importante que exige la máxima difusión, por eso han pedido que «la Concejalía de Participación elabore material publicitario para difundir la iniciativa y las propuestas que afecten a Xirivella y que, además de hacer buzoneo en toda la población, se distribuya tanto en centros municipales como entre el tejido asociativo». La votación a las diferentes propuestas se hace a través de la web www.gvaparticipa.gva.es y acaba el próximo 27 de junio.

«Nuestra demanda», explica Barberà, «cobra más sentido todavía si tenemos en cuenta que en toda la legislatura no ha habido ningún avance significativo en participación ciudadana en Xirivella. Entendemos que la pandemia no ha ayudado, pero es que el equipo de gobierno ni siquiera tiene todavía un borrador de la reforma del reglamento de participación ciudadana que pusieron como excusa a principios de legislatura para no convocar los consejos de barrio.»