"Vivir en esta calle de Manises es un infierno"

Los vecinos y vecinas de la calle Rafael Valls y el cruce con la calle Valencia de Manises están en pie de guerra. No pueden más y es que su vía, de doble sentido y con aceras muy estrechas; es la entrada y salida de coches, autobuses y camiones de alto peso a diario, lo que provoca situaciones de peligro para peatones y grandes molestias y desperfectos en las viviendas para los vecinos.

Esta es una situación que soportan desde hace décadas y que se ha agravado en los últimos meses por el corte de la carretera N-220 de acceso al aeropuerto. Por eso, los vecinos de la calle se están organizando para crear una asociación de afectados y pedir que se ejecute la obra que se proyectó hace casi dos décadas y que plantea crear una ronda norte a partir de la rotonda de entrada al municipio desde Paterna que dé acceso directo a los camiones al polígono del Barranquet pasando por el barrio Socusa y que sirva para descongestionar este tramo.

Dos camiones encallados en medio de la calle Rafael Valls. / L-EMV

Una solución que daría un respiro al cuello de botella en el tránsito que tantas consecuencias está teniendo para los que residen en esta calle de Manises. Un punto que además se considera dentro del casco histórico de la localidad y que los vecinos aseguran que "debería ser peatonal".

Con todo, se conformarían con que se "cumpliese lo prometido" y que consta de la creación de la ronda norte de acceso al Barranquet y también la conversión de Rafael Valls a una vía de un solo sentido y con las aceras más anchas. El carácter excesivamente estrecho para el tránsito que soporta cada día la calle es algo que se ve y se comprueba nada más pisar el lugar. Un semáforo a mitad de la vía permite que entren unos y salgan otros, pues dos camiones caben a duras penas en el trayecto y para poder transitar se suben a las aceras. De hecho, la mayoría de balcones están golpeados y dañados por culpa de estas maniobras imposibles y los vecinos ya no saben a quién reclamar esas consecuencias.

Toni frente a su casa, con el balcón dañado por el paso de camiones pesados por la calle. / V.P.

"He tenido que cambiar varias veces de seguro de casa. No me cubren los daños. La primera vez sí, pero después, cuando me indemnizan y lo arreglo, al mes siguiente me vuelven a dar y vuelta a empezar". Así hasta ocho veces. Lo cuenta Toni Vivas, un vecino de la calle que asegura que desde agosto ya acumula cinco atestados policiales sobre su situación. Vivas lamenta la entrada de camiones de carga pesada "cuando está prohibido". "Aquí entran trailers muy pesados y el ayuntamiento no sanciona", critica.

28 años de lucha y todavía sin solución

Laura Llorca tiene un comercio en la esquina de Rafael Valls con la calle Valencia. Ha tenido que quitar el cartel porque cada mes un camión lo golpea y lo tira al suelo. Además de eso, los golpes han reventado en varias ocasiones las cristaleras de la planta baja, tal como asegura. Laura lleva 28 años viviendo en esta vía y 28 años presentando instancias al ayuntamiento alertando de la urgencia de la solución, tal como comprueba este diario con toda la documentación que la vecina atesora en una carpeta destinada únicamente a este asunto.

Más allá del paso de camiones y los golpes que dan a las casas, los vecinos soportan ruidos a todas horas, pues muchos de los transportistas llegan de madrugada y contaminación ambiental acentuada por el continuo paso de vehículos de motor. "Hay coches que transitan hasta a 80 kilómetros por hora y se adelantan para saltarse el semáforo. Esto es un peligro. Cuando vamos a cruzar el paso de cebra tenemos que mirar bien hacia todos los lados porque cualquier día nos dan y nos dejan en el suelo", lamentan varias vecinas.

El impacto de un camión tira el cartel de uno de los comercios que están entre Rafael Valls y Valencia y rompe la cristalera. / L-EMV

Ana Bermejo vive hoy en la casa que un día fue de su abuela, una mujer que también sufrió este problema. "Necesitamos soluciones, si el ayuntamiento está en marcha que lo esté de verdad y no nos mienta. Siempre es para ya y al final llevamos veinte años igual", critica. La vecina apunta que, tan estrecha es la calle que "cuando un camión se para ante mi ventana y baja su ventanilla, si yo alargo el brazo puedo tocarle".

Una chica arrastra un carrito de bebé por una de las aceras. De frente, un hombre va caminando hacia ellas. Cuando se encuentran, él baja a la carretera para seguir su camino porque ambos no caben en la calzada. Y así "todos los días", aseguran los vecinos, que están en proceso de creación de una asociación para tener más fuerza y tienen preparados carteles para colocarlos en sus balcones. Quieren soluciones porque "vivir en esta calle es un infierno. Necesitamos soluciones", lamentan varios vecinas.

El alcalde asegura que las obras de la ronda empezarán este año

El ayuntamiento de Manises, por su parte, señala que el presupuesto de 2024 ya contempla una partida para poder llevar adelante las obras de construcción de esa ronda norte de acceso al polígono y esperan que estén hechas el año que viene. Así lo señaló este jueves el alcalde Javier Mansilla (PSPV) en el pleno cuando contestó a uno de los afectados, que acudió a la sesión para preguntar, "¿qué piensa hacer el ayuntamiento?".

Mansilla apuntó en el pleno que, a pesar de que hay señales de que no pueden entrar camiones con más de 3,5 toneladas de peso, "siempre hay excepciones", como "por ejemplo vehículos que van a grandes supermercados, que tienen que pasar por ahí si o sí". Además, dijo, "es imposible que la policía esté en todas las calles para impedir que esos vehículos pasen y hasta 12 toneladas pueden pasar".

Con todo, prometió que el problema de los vecinos -que admitió es "importantísimo" y se trata de "un conflicto de décadas"- se va a solucionar. "El presupuesto municipal de este año ya contempla una partida de más de 700.000 euros para iniciar las obras de la ronda norte. Cuando esté acabada, el año que viene, podremos hacer esta calle de una única dirección y obligar a todos los vehículos pesados a que pasen por la ronda, que conectará con el barrio Socusa para ir al polígono Barranquet", precisó. "El año que viene esperemos que todos los problemas que tenéis desaparezcan. Esto es una realidad, no un compromisó", sentenció.

¿Cuál es la situación actual del proyecto de la ronda?

Fuentes del Ayuntamiento de Manises precisan que en estos momentos el proyecto de ejecución de esta ronda norte de acceso al polígono Baranquet "está en proceso de revisión y corrección de errores" y se prevé aprobarlo en Junta de Gobierno en un par de semanas. La adjudicación vendrá después y como hay crédito "no tendrá que tardarse mucho en el inicio de las obras, que se llevarán a cabo durante este año".

En rojo, la zona de la ronda que se va a ejecutar hacia el polígono del Barranquet. / L-EMV

El resultado será la solución "definitiva a la problemática de la calle Rafael Valls y València puesto que se desviará el tráfico industrial hacia el polígono del Barranquet evitando así que atraviese la población de Manises". En cuanto al sentido de la calle Rafael Valls, "será de un único sentido, pero todavía está para determinar si de entrada o salida".