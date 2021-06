Benetússer acull una mostra sobre l’exili de 36 intel·lectuals per la guerra civil

L’Ajuntament de Benetússer acull en el Xalet de la Xapa, un any més, l’exposició ‘Exili Il·lustrat’ del Institut Valencià de Juventut (IVAJ), del programa «M’importa. Educació en Valors’». Es tracta d’un projecte que dóna a conèixer 36 biografies de persones exiliades després de la fi de la II República espanyola i que són representades per 36 il·lustradors i il·lustradores com a exemple per a reflexionar sobre la qüestió de ser una persona refugiada i del sentiment de desarrelament.

L’exposició està dirigida a l’alumnat d’ESO i batxillerat. Entre les personalitats de les biografies podem trobar a Manuel Azaña, Margarita Xirgu, Josep Renau o Clara Campoamor. «A través de les il·lustracions, tan cridaneres i diferents entre si, es capta l’atenció dels més joves, fomentant el seu interès per les biografies que els aproximen a la Història que han donat en classe”, informa Denis Madrid, regidor de Joventut de Benetússer.c