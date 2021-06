Alaquàs distribueix a escoles i entitats un USB amb material musical de la Carxofa

Amb la intenció de continuar protegint i donant a conéixer el Cant de la Carxofa per tal d’apropar-lo a la ciutadania, l’Ajuntament d’Alaquàs, l’associació Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, la Unió Musical i Caixa Popular han posat en marxa una iniciativa de promoció consistent en la distribució a associacions, col·lectius, centres educatius així com entitats culturals de tota la Comunitat Valenciana un USB que conté enregistraments en àudio de la nova adaptació musical, dos karaokes per convidar a les persones interessades a gaudir i aprendre el cant i partitures i documents sobre la composició com ara una auca, una unitat didàctica i un informe.