Premi a l’IES de Benetússer per una foto de la covid-19

Es tracta d’una iniciativa posada en marxa per les autoritats sanitàries que té com a objectiu promoure les mesures d’higiene i prevenció enfront del Covid-19 entre l’alumnat de l’últim curs de secundària de l’Horta. Sota aquesta premissa, els i les joves de l’institut van presentar una fotografia titulada «Un món de possibilitats»que capta el desenvolupament d’una classe a l’aire lliure al pati , amb l’objectiu de mostrar una cara diferent de la pandèmia en la qual s’ha pogut desplaçar l’aprenentatge a altres espais enriquidors.

El segon premi ha sigut obtingut per Saray Marouane de l’IES Alcàsser sota el lema ‘La distància és important per superar aquesta pandèmia’, i el primer per María Tomás Inarejos del Centre María Inmaculada d’Alfafar.

L’acte de lliurament del diploma va comptar amb la presència de José Añó, director del Centre de Salut Pública de l’Alzira, i Amparo Ródenas, infermera de la Unitat de Promoció i Programa de Salut d’aquest, així com la regidora d’Educació de Benetússer, Ana Martín, i el regidor de Joventut, Denis Madrid.

També, cadascun dels ajuntaments dels centres educatius guanyadors varencol·laborar en el reconeixement als joves participants.