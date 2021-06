Alfara del Patriarca crea un arxiu digital de memòria popular

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha posat en marxa un arxiu digital de memòria oral i memòria popular que vol conservar i valorar la història de la població. Aquest projecte s’anomena Alfarapèdia i s’estructura com un arxiu dinàmic i obert a tota mena de contribucions, acadèmiques i populars. El que es busca és expressar tant la singularitat històrica i humana com la diversitat que dona riquesa al poble: riquesa humana, de dones i homes; riquesa cultural, lingüística, patrimonial, natural... d’oficis i pràctiques, de procedències geogràfiques...

«Volem recuperar la identitat d’Alfara com a poble, que la nostra història i tradicions no desapareguen» explica Jaume Martínez, regidor de Cultura D’aLFARA DEL paTRIARCA, qui a més senyala la importància i la necessitat de tindre accessible aquesta informació de forma senzilla i ràpida. Per això s’ha creat una pàgina web (http://alfarapedia.es/) on estaran disponibles tots els continguts. En definitiva, un museu digital al qual es pot accedir des de qualsevol lloc i en qualsevol moment des d’un dispositiu amb accés a internet.

Actualment en aquest arxiu de memòria popular encontrem fotos aèries de la població des de 1945 a 2018, amb elles podem assistir a la transformació del municipi en els últims 73 anys, uns canvis urbanístics i agronòmics que han suposat també un canvi d’època.