Los días festivos han transcurrido con total normalidad en Albuixech y, lo más importante, con alegría, sin problemas con la covid-19 y con la participación esperada. El ayuntamiento de la localidad se muestra muy contento por el comportamiento de sus vecinos y, quitando del retraso de algún día de las actividades programadas por la lluvia, las fiestas de Albuixech adaptadas a normativa covid han sido un éxito.

En palabras de la regidora de fiesta, Marta Ruiz, “la gente de Albuixech siempre responde muy bien. Ha sido una lástima que el día 31 llovió y hubo gente que no vino hasta que nos tocó suspender el acto, pues no dejaba de llover. Lo poquito que se ha hecho ha sido un éxito”. “Hace unos meses pensábamos que no se podría hacer nada, pero hemos podido disfrutar de varios días, así que estamos contentos”, continúa.

Los actos han sido tranquilos, pero alegres. El día 29 de agosto se celebró la misa en honor al Cristo de la Misericordia en la ermita del Barri de les Sidres. El día 31, tuvo lugar la misa en honor a Sant Ramón, patrón de la localidad, y por la noche el musical "El reino del León", que fue muy bonito, pero se tuvo que anular a diez minutos de su finalización por las lluvias.

Ya en septiembre, el día 2 se realizó la misa en honor a la patrona de Albuixech, la Mare de Déu de l'Arborsser. Por la noche disfrutaron del espectáculo “El Gran Cabaret Zasca”.

En las fotos se observa la alta participación de los vecinos de la localidad y la presencia de algunos miembros de la corporación municipal que acompañaban al alcalde, Jose Vicente Andreu, y Marta Ruiz a las misas en honor a los patronos.

Unas actividades programadas y celebradas dentro de todas las medidas anticovid, esperando con ilusión que dentro de justo un año las fiestas vuelvan a ser aquellas que se respiraban en todos los rincones de la localidad de día y de noche.