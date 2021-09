La 28a edició de la convocatòria d’Ajudes a Projectes Interassociatius per a l’any 2022 ja ha obert la seua convocatòria, finançada, aquest any, amb 20.000 euros per La Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grup Ugarte Automoció, amb l’objectiu d’impulsar la col·laboració del teixit associatiu de les comarques de l’Horta Sud i l’Horta Nord.

La convocatòria d’enguany torna a premiar els projectes que avancen en la consecució dels objectius de l’Agenda Urbana 2030. Així doncs, aquestes ajudes inclouen projectes de desenvolupament cultural, social o educatiu i, com en l’edició anterior, es posa especial èmfasi en la contribució a la transformació global de les nostres societats per a complir amb l’Agenda 2030.

La convocatòria està oberta a totes les entitats no lucratives domiciliades en els municipis de l’àmbit territorial de les comarques de l’Horta Sud i l’Horta Nord, i el termini de presentació de projectes finalitzarà el dimarts 2 de novembre de 2021. Les sol·licituds s’hauran de presentar a través d’un formulari online.

En els 27 anys de Projectes Interassociatius, s’han lliurat ajudes per valor de 268.671 euros, repartits entre 169 projectes i més de 370 entitats subvencionades.