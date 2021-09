Juan Medina serà ambaixador en la UE contra el canvi climàtic

L’Ajuntament de Quart de Poblet exercirà oficialment d’ambaixador de la lluita contra el canvi climàtic, arran de la designació del regidor Juan Medina per a aquest càrrec, com a representant municipal, per la Comissió Europea. L’edil serà una de les 49 persones en tot l’estat espanyol que tindrà aquesta responsabilitat.