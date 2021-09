La brigada municipal del Ayuntamiento de Manises se ha visto obligada a reclamar por registro de entrada la ropa de trabajo de verano, después de unos meses estivales con altas temperaturas, tras solicitarla al consistorio en numerosas ocasiones, sin obtener respuesta. Del mismo modo, los trabajadores han informado que a partir de la presentación de la reclamación, acudirían a su lugar de trabajo con ropa particular adecuada a las temperaturas que tienen que soportar.

Tal y como ha podido saber el Grupo Popular, los trabajadores han estado solicitando la ropa de verano desde el mes de febrero, “ya ha habido retrasos en otras ocasiones con la entrega de la ropa y, ante esta situación, la brigada solicitó ya en el mes de febrero que se tuviese en cuenta la entrega de los uniformes para los meses de verano, para que pudiesen estar a tiempo en esta ocasión”, informan desde el Partido Popular de Manises.

“Aunque en su momento, desde el Ayuntamiento se les dijo que no habría problema, a día de hoy, tras haber pasado meses como junio, julio o agosto, en los que las temperaturas son muy elevadas, los trabajadores de la brigada de obras y servicios y electricistas no han recibido la ropa adecuada para realizar su trabajo en estos meses de especial calor. Desde el Partido Popular solicitamos al Equipo de Gobierno que explique como es posible que desde el mes de febrero no hayan sido capaces de proporcionar a los trabajadores una equipación adecuada”, expone el portavoz del Grupo Popular, Francisco Izquierdo.

Por lo que ha podido saber el PP de Manises, “esto no es una situación puntual o algo aislado, sino que ya con anterioridad ha habido problemas con las entregas, como ya pasó en su día con la ropa de invierno. Del mismo modo, los trabajadores tienen problemas a la hora de pedir repuestos, si en la realización de su actividad laboral se rompe la equipación o surge algún problema relacionado con ésta”.

La última respuesta que han obtenido los miembros de la brigada respecto a este tema, ante su insistencia, es que, “el Consistorio Local ya no considera ‘necesaria’ la entrega de la ropa de verano al encontrarnos en el mes de septiembre. Imagino que el Equipo de Gobierno no es consciente de lo que es trabajar soportando las temperaturas que tenemos actualmente. Es indignante que sean incapaces de ponerse en la piel de los trabajadores que desempeñan su actividad laboral a la intemperie”, afirma Izquierdo.

“Desde el Grupo Popular, queremos darle nuestro apoyo a los trabajadores y nos unimos a su petición, a ver si tras esta lamentable e inaceptable gestión por parte del Equipo de Gobierno, son capaces de entregar a tiempo la ropa de invierno y la del verano del año que viene”, comentan los Populares.