Son tres hermanos y aunque no cuentan con el apellido Borbón hay quien consideró ayer, ante el revoloteo de medios que buscaban sus declaraciones, que Francisco, Amparo y Rafa son «más famosos que el rey». Los tres hermanos Sanchis regentan la Administración número 3 y se han acostumbrado a repartir premios. Ayer, cinco (cuatro quintos y un cuarto) que se suman a los cinco del año pasado o al gordo y segundo premio que dieron en el sorteo del Niño de este mismo 2021.

«Es espectacular, es verdad que vendemos mucho a muchísima gente, pero cinco premios mayores dos años seguidos no es normal, se necesita suerte», considera Francisco Sanchis mientras se suceden las felicitaciones de vecinos y clientes ante la algarabía de la celebración.

Las paredes del establecimiento son un auténtico salón de la fama de los galardones entregados en forma de miles de euros a los que se han de sumar otros cinco registros este año. En grande, el recuerdo de haber dado tres veces el premio gordo desde 2009 y la reivindicación de Manises como «el pueblo de la suerte».

Tanta historia han convertido al local en una referencia en la búsqueda de la fortuna a través de la lotería. Hay colas desde octubre y la tarde de antes la espera giraba la esquina de la calle. «Hay que vivirlo para entender la emoción que supone, es mucho trabajo durante medio año», explica una de las decenas de trabajadoras que salta, grita y se abraza ante el anuncio de cada uno de los premios en los que ha participado con su venta la administración.

«La alegría es inmensa, estamos muy contentos», complementa Amparo Sanchis, otra de las hermanas que dirige el local más famoso de la localidad de 30.000 habitantes. Para ella, haber dado los cinco premios «son la recompensa al esfuerzo de todo el año, es muy gratificante ayudar a quien viene hasta aquí confiando en la suerte de Manises».

No obstante, admite que en la mayoría de ocasiones, por el tipo de cliente que se trata, de compra individual por web o ventanilla y no para grandes grupos o asociaciones, desconocen quiénes son los afortunados. «Viene tanta gente que no les conoces, alguno quizás llama a los días para decir que le ha tocado y da las gracias, pero de normal es gente que ha venido aquí a comprar un boleto», explica Amparo Sanchis.

«No sé cuál es el secreto, quizás trabajar con mucha ilusión», sentencia por su parte Rafael Sanchis quien celebra no tanto el millón de euros repartidos sino haber sido congraciados con cinco premios mayores. «Es una suerte tremenda», finaliza.