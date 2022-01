El Nadal sol ser un període de l'any especialment apetible per a gaudir del Seté Art. Les vacances escolars i, amb sort, també en el treball; les baixes temperatures en l'exterior i, sobretot, la concentració de les estrenes més esperades de l'any, són cada any circumstàncies que animen a la ciutadania a omplir les sales de cinema, fins i tot, en aquests temps estranys de pandèmia.

En aquest context, la ciutadania de Burjassot també ha apostat aquest Nadal pel cinema en general, i pel cinema local en particular i han sigut més de 2.700 espectadors i espectadores, 2.771 per a ser precisos, els que han gaudit de l'oferta del cinema Tívoli, tancant un Nadal "de cinema", amb unes xifres positives, per als temps que corren.

Així, la pel·lícula que sens dubte s'ha emportat el gat a l'aigua, quant a assistència, ha sigut "Spider-Man: No Way Home", amb un total de 1.238 espectadors i espectadores ocupant les butaques de la sala fosca per a gaudir de les aventures de l'home arrapa de Marvel. A la saga i en segon lloc ha estat la pel·lícula musical d'animació "Canta 2", que per poc aconsegueix el miler d'entrades quedant-se finalment en 914.

La comèdia espanyola "Mamà o papà", amb 331 espectadors; "El lodo", amb 163 i el nou lliurament de "Matrix", amb 125 entrades venudes, tanquen el TOP 5 de les pel·lícules d'aquest Nadal al cinema de Burjassot. Un Nadal en les quals hem continuem vestint màscara per a gaudir del cinema i hem mostrat el nostre certificat Covid per a poder accedir al cinema, mesures totes dues de contenció de la sisena ona de la pandèmia que ha protagonitzat, a Espanya, el final del 2021 i l'inici del 2022.