La sede del Partido Popular de Torrent fue asaltada la pasada madrugada, aunque los autores no se llevaron nada de valor. La Policía Nacional ya ha tomado huellas de la entrada del local, situado al inicio de Padre Méndez, una calle muy transitada.

Tal como explica la presidenta Amparo Folgado, el suceso se registró de madrugada, aunque no ha sido hasta primera hora de este martes cuando un afiliado dio aviso al partido al observar que la persiana de entrada estaba levantada. “Estaba todo revuelto pero no se han llevado nada, ya que aquí no tenemos cosas de valor, ni lotería, ni dinero ni nada”, indica.

A media mañana se ha desplazado un equipo de la científica de la Policía Nacional para tomar huellas, tanto de la persiana, como de la puerta de entrada. Ambas han sufrido daños. En este sentido, Folgado esperaba la visita del perito del seguro para tratar de arreglar la persiana cuanto antes y “evitar nuevas visitas”.

La concejala popular lamentó que “algún día nos tenía que tocar, dentro de la oleada de robos que está sufriendo desde hace tiempo el comercio de Torrent”. En este sentido, reveló que “no no ha sido el único local esta noche”. Por tanto, volvió a reclamar “más seguridad”.