L'anunci de l'arrancada de L’Orquestra de l'Horta Sud amb la convocatòria de recollida de currículums ha tingut un gran acolliment tant en la Mancomunitat de l'Horta Sud com en els sis municipis de la comarca, com són Mislata, Alaquàs, Aldaia, Benetússer, Picassent i Xirivella, que col·laboren en el projecte i que en els últims mesos ha aconseguit, de forma consensuada, establir les bases de funcionament i perfilar la convocatòria que aquest dimecres es va donar a conéixer.

Per a l'alcalde de Mislata , Carlos F. Bielsa, “es tracta d'un projecte molt interessant i que generarà una gran oportunitat per als i les estudiants d'instruments de corda, ja que trobaran un espai on poder continuar desenvolupant el seu talent i continuar creixent com a músics”. Ja que, com recorda, aquest projecte té com a principal objectiu el de donar resposta a l'alumnat d'instruments de corda dels cursos superiors dels diferents conservatoris de l'Horta Sud, que hui dia no té a la comarca una formació de referència on continuar el seu procés d'aprenentatge.

En aqueix sentit, el recien anomenat secretari general dels socialistes valencians, destaca que "les bandes de música són patrimoni cultural del nostre poble, un dels majors tresors de la nostra cultura autòctona, i les defensarem. Així que la unió de diversos municipis per a un projecte com aquest és un motiu d'orgull, una garantia de futur per als nostres músics”.

Precisament també ha volgut enaltir aqueixa unió l'alcalde d'Aldaia, Guillermo Luján, un altre dels municipis que col·labora en la formació de l'Orquestra de l'Horta Sud. “Es tracta d'un projecte molt il·lusionant que segur contribuirà a continuar vertebrant la nostra comarca també des de la cultura i la música". En aquesta línia, l'edil de cultura d'Aldaia i diputada provincial d'Educació i Polítiques Inclusives, Empar Folgado, trasllada "l'enhorabona a totes les persones que han impulsat aquest projecte, que reflecteix la importància que històricament té la música en els nostres municipis com a element social i cultural".

Les persones interessades podran enviar els seus currículums i un vídeo interpretant una peça estipulada en la convocatòria amb l'instrument, fins al dia 28 de febrer, a través d'un formulari que es farà públic en els pròxims dies. Per a consultes, poden dirigir-se a orquestrahortasud@gmail.com. La selecció de la plantilla que integrarà l'orquestra, que es calcula en un mínim de 30 persones, es comunicarà el 15 de març, ja que els assajos començaran a l'abril.