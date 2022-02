L’Agrupació de Falles de Burjassot, dins de les activitats esportives per al nou curs, finalitzà dimarts passat per la nit, en La Bolera Bowling Center Valencia de Campanar, el seu Campionat de Bitles d’Hivern 2022. En la nova edició d’este torneig que té com a màxima recompensa la germanor, en categoria Adulta fou campió l’equip de la comissió Llibertat. Després del casal del barri de Sant Joan, es classificaren Mestre Lope i Lauri Volpi en segon i tercer lloc, respectivament. En categoria Infantil, la falla Llibertat s’endugué l’or; Maria Ros, la plata, i Fermín Galán, el bronze.