Paterna facilita la obtención del certificado electrónico

El Ayuntamiento de Paterna ha puesto en marcha una campaña para fomentar el uso y expedición del certificado electrónico entre la ciudadanía parternera y extender la implantación de los trámites telemáticos entre el consistorio y la población.

Así lo ha anunciado el concejal de Smart City, Lucas Jodar quien ha explicado que “para facilitar a los vecinos y vecinas la obtención del certificado electrónico, durante esta semana vamos a sacar el Servicio de Información y Atención al Ciudadano (SIAC) a la calle mediante un punto itinerante, que estará de 08:30 a 12:30 horas, en el que podrán sacarse este documento digital que les permite realizar multitud de trámites telemáticos”.

De esta manera, hoy el SIAC se encuentra en el barrio Centro/Campamento (C/ Cardenal Benlloch, 10) y mañana martes, 8 de marzo estará en el barrio de Alborgí (C/ Mestre Ramón Ramia Querol). El miércoles, 9 de marzo llegará al barrio de Lloma Llarga (C/ Ravanell) mientras que el jueves, 10 de marzo se desplazará hasta La Coma (parking centro de salud). El viernes, 11 de marzo será el turno del barrio de Santa Rita (C)/ Auditorio Antonio Cabeza) y el lunes, 14 de marzo se emplazará en La Canyada (C/ 30 parque infantil junto al centro de salud).

El concejal Jodar ha explicado que se ha hecho coincidir esta campaña con la apertura de dos convocatorias de ayudas municipales muy solicitadas por la ciudadanía paternera: las ayudas a la escolarización y las becas a la práctica deportiva y ha destacado “la importancia de conseguir que todos los paterneros y paterneras dispongan del certificado electrónico para mejorar y agilizar las gestiones con la administración local”.