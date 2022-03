Després dels anys d'aturada a causa de la pandèmia, Alcàsser es prepara per a celebrar una nova edició del Mercarock, l'esdeveniment musical per excel·lència que, enguany, presumeix de complir 26 anys. Des de la seua primera edició, en 1995, aquest festival de música, organitzat per la Falla del Mercat en col·laboració amb l'Ajuntament, ha oferit, cada mes de març, una proposta musical que mai deixa a ningú indiferent.

Furius Planet, Obrint Pas, Barón Rojp o Artistas Suicidas són tan sols alguns dels grups que han passat per l'esdeveniment més important i més veterà de la localitat a nivell de concerts. Així, enguany, el Mercarock torna, aquest dissabte, 12 de març, amb més força. Per a l'edició de 2022, el Mercarock comptarà amb Defecto D Forma, un tribut a Loquillo, que arrancarà a les 00.00 hores a la Falla del Mercat (Avinguda Constitució) d'Alcàsser. Però abans, concretament a les 20.00 hores, arrancarà un tardeo de la mà de Sound Medicine amb els millors temes del pop-rock dels 80' i 90', nacional i internacional. A més, el festival disposarà també d'una zona gastronòmica gràcies a la foodtruck 'La Flama Viva'. L'alcaldessa d'Alcàsser, Eva Zamora, ha animat a tota la ciutadania a «participar d'aquest festival de música que, dos anys després, es recupera, i que ja forma part del calendari d'esdeveniments del nostre poble». Això sí, Zamora ha tornat a demanar «prudència per a continuar gaudint d'aquesta mena d'actes sense incidents».