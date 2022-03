Arranca la XXXIII Trobada d'Escoles en Valencià de l'Horta Nord

Ja s'ha donat el tret d'eixida a l'ampli programa d'actes de la Trobada d'Escoles en Valencià. Aquest aplec de caràcter festiu, organitzat per la federació Escola Valenciana en col·laboració amb l'ajuntament de Rafelbunyol, ha començat amb la inauguració de l'exposició dels cartells realitzats per l'alumnat del CEIP Verge del Miracle, CEIP Els Germanells i de l'IES Rafelbunyol.

L'alcalde, Fran López, assegura: "És un orgull ser el poble acollidor de la XXXIII Trobada d'Escoles en Valencià, que se celebrarà el 27 de març al nostre poble. Una manifestació cultural, de defensa de la nostra llengua que reuneix fins a 200.000 persones entre professorat, xiquets, xiquetes, famílies, amb diverses activitats al voltant de la Trobada on participen les diverses escoles de la comarca, com cercaviles, concursos, tallers, espectacles o exposicions".

"Per a Rafelbunyol és molt rellevant formar part, i més com a seu, d'aquesta festa la nostra llengua, dirigida a l'alumnat de primària, secundària i batxillerat, i que té com a objectiu promoure la participació en un projecte comú i difondre l'ús del valencià dins de l'àmbit escolar, incentivant la imaginació, la creativitat i els valors pedagògics que es treballen a cadascun dels centres" afirma la regidora d'Educació, Rosa Azor.

La mostra de cartells estarà tota la setmana oberta al públic a la sala d'exposicions de la Casa de la Cultura.