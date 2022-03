Quart de Poblet celebra el Día Mundial del Teatro

Quart de Poblet ha organizado una programación especial con actividades para todas las edades con motivo del Día Mundial del Teatro. El sábado, si el tiempo lo permite, el alumnado del Taller de Teatro ha preparado una visita teatralizada por el municipio. El punto de partida será a las once de la mañana en la Oficina de Turismo para finalizar el recorrido en el Centro Cultural El Casino. Y para pasar una mañana en familia desde las once y media hay previstas varias actividades en el Auditorio Molí de Vila relacionadas con el teatro y con el circo que finalizará con la lectura de un manifiesto en conmemoración del Día Mundial del Teatro.

Por otra parte, el área de Educación continua con la programación de la Escuela de Padres. Es fundamental saber decir no nuestros hijos. No por darle todo lo que quieren se les quiere más. Al contrario. Pero muchas veces no se sabe cuándo se está haciendo lo correcto. Por ello, la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Quart de Poblet ha organizado para este jueves 24 de marzo a las 18:30 de la tarde el taller "Porque te quiero te pongo límites" enmarcado en el ciclo de conferencias de Escola de families. Manolo Salinas, profesor de la Universidad de Valencia, será quien imparta el taller que estará dirigido a padres y madres con hijos en primaria o secundaria y tendrá lugar en Trenquem Barreres.

Otra actividad que no te puedes perder este viernes a las 19:00 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento es la presentación del libro "Despertar en Soria" de Uiso Crespo. Tras el éxito de su primera novela que logró llegar a lectores y lectoras de siete países, el periodista quartero vuelve con una segunda novela que indaga en el rodaje de Doctor Zhivago y lo hace a través de una historia donde la nostalgia y los problemas de adicción a las redes sociales son los grandes protagonistas.

También hay opciones para quien prefiera disfrutar de un fin de semana deportivo, el pabellón Cubierto San Onofre acogerá este viernes de cinco a siete de la tarde el Control España conjuntos absoluta de Gimnasia rítmica y el sábado 26 tendrá lugar de 9:00 a 13:00 horas el primer encuentro de Jocs escolars en Quart de Poblet con las categorías prebenjamín, infantil y cadete.

El área de Personas Mayores ha preparado un fin de semana diferente y divertido en el Centro de Convivencia San Onofre. El sábado, de seis a nueve de la tarde habrá música en directo y un dúo rescatará canciones de los Maravillosos 60 y 70.

Si prefieres pasar el descanso semanal inmerso en la lectura de un libro, la Biblioteca Municipal Enric Valor ha seleccionado los mejores títulos relacionados con este día tan especial. El horario de la Biblioteca es de lunes a viernes de 10h a 14h y de 15:30h a 20h a dos. El sábado permanece abierta de 10:30h a 13:30h.

Y, cómo no, también puedes disfrutar de la exposición etnológica de piezas seleccionadas del Museo Virtual. Puedes acudir al Edificio de l’Estació el viernes de cinco a ocho de la tarde y el sábado de diez de la mañana a dos de la tarde. Además, allí mismo se encuentra la Oficina de Turismo donde te informarán de las mejores rutas y lugares que puedes encontrar en el municipio.

El domingo a las seis de la tarde, para conmemorar el Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura en la Comunidad Valenciana se proyecta El sustituto, un thriller que sigue las pistas de un grupo de nazis retirados que viven en un municipio de la costa alicantina. La película no es recomendable para menores de 16 años y la entrada al Auditori Molí de Vila es gratuita. El motivo de elegir el 28 de marzo es porque, tal día pero de 1942, moría Miguel Hernández en la cárcel. El poeta alicantino fue encarcelado al acabar la Guerra Civil y falleció de tuberculosis.