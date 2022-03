El Partido Popular de Manises ha reaccionado a la noticia avanzada en exclusiva por este diario sobre la nueva contingencia judicial respecto a la política urbanística que impulsaron los populares durante la década del 2000. “Solo queríamos obtener el suelo para tener un hospital para nuestros vecinos”, afirmaba Francisco Izquierdo, portavoz popular y concejal en aquella época.

Tal como relató este diario, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana ha anulado las dos resoluciones urbanísticas emitidas por departamentos de la Generalitat que validaban la homologación y plan de reforma interior del Barri d’Obradors y el plan especial de delimitación de terrenos para la creación de un suelo para la ejecución del centro hospitalario comarcal. El fallo judicial sostiene que el suelo destinado a la reserva dotacional para la implantación del Hospital de Manises tenía la clasificación de suelo no urbanizable, cuando en realidad el plan especial lo había clasificado como urbanizable, de forma que no se podían incluir en el PAI de Obradors-Montepío. Esa operación permitía compensar a los propietarios de los terrenos para el centro hospitalario con aprovechamiento en el plan urbanístico que ahora queda anulado. Esta situación aboca a que el consistorio se enfrente a indemnizaciones millonarias, salvo que el recurso de casación de ayuntamiento y Generalitat prospere.

Francisco Izquierdo prefirió no entrar a valorar la sentencia por cuestiones técnicas y jurídicas pero sí defiende la operación del que fuera su equipo de gobierno. “Al PP lo que le movió era poder obtener un suelo el hospital previsto se construyera en Manises y no en otra ubicación, como se barajaba, y nuestros vecinos pudieran tener en su municipio un hospital y un servicio. Esa fue nuestra única motivación”, resaltó.

Por su parte, el equipo de gobierno alertó de los “muchos millones más de euros que tendría que pagar el Ayuntamiento de manera directa entre toda la ciudadanía. Los maniseros y maniseras son los principales afectados por esta nefasta gestión, ya que se comprometen muchos millones de euros a una deuda que no puede ser gastada en mejorar las necesidades de la localidad. Desde 2015 ya se han destinado más de12 millones de euros del presupuesto municipal al pago de las pifias heredadas de la nefasta gestión del Partido Popular de Manises”.